Việt Nam - Malaysia: Đi vào lịch sử Đông Nam Á

IndonesiaNếu thắng Malaysia ở chung kết tối 24/4, Việt Nam sẽ trở thành đội đầu tiên bốn lần vô địch tại giải U17 Đông Nam Á. Bóng lăn lúc 19h30.

Truyền thông Australia tiếc nuối và xem việc đội nhà bị Việt Nam loại tại bán kết U17 Đông Nam Á là cú sốc.

Việt Nam thắng ngược đối thủ mạnh Australia 2-1 ở bán kết, để lần thứ năm vào chung kết, sau các năm 2010, 2016, 2017 và 2022. Đội đã ba lần đăng quang, năm 2006 (đấu vòng tròn tính điểm), 2010 và 2017. Nếu thắng Malaysia ở chung kết tối 24/4, Việt Nam sẽ trở thành đội đầu tiên bốn lần vô địch tại giải, vượt qua Thái Lan và Australia, để trở thành đội giàu thành tích nhất U16/U17 Đông Nam Á. Viễn cảnh này càng dễ xảy ra khi ở vòng bảng, thầy trò Roland đã thắng Malaysia 4-0 hôm 13/4.

Sau khi thua Việt Nam 0-4 ở trận mở màn, thầy trò HLV Shukor Adan vẫn vượt qua khi hạ chủ nhà Indonesia 1-0 và Timor Leste 2-0, để đi tiếp vơi tư cách đội nhì bảng thành tích tốt nhất. Đến bán kết, Malaysia tiếp tục thắng Lào 3-0, trong ngày đối thủ sớm thiếu người vì thẻ đỏ.

Khác Việt Nam, LĐBĐ Malaysia (FAM) chỉ cử đội U16, trong đó phân nửa là lứa U15, tham dự giải U17 Đông Nam Á 2026, như một cữ dượt cho vòng loại U17 châu Á 2027. Đây là lần thứ ba Malaysia vào chung kết U17 Đông Nam Á sau 17 kỳ giải. Hai lần trước đều kết thúc bằng chiến thắng trước Thái Lan (2019) và Indonesia (2013) để xưng vương.

Sau bốn trận, Việt Nam là đội ghi nhiều bàn nhất giải (16), bằng Australia, và thủng lưới ít nhất (1).

Lịch sử đối đầu tại giải đang nghiêng về Malaysia, khi thắng 5 và thua 3. Malaysia cũng toàn thắng khi gặp Việt Nam ở vòng knock-out, đều là bán kết, với tỷ số 1-0 (2013) và 3-1 (2019). Nhưng trước trận thua trên sân Gelora Delta tại Indonesia, Malaysia cũng thua Việt Nam 0-4 tại vòng loại U17 châu Á 2026, trên sân PVF ở Hưng Yên vào ngày 30/11/2025. Kết quả này khiến Malaysia mất vé dự vòng chung kết vào tay Việt Nam.

Vy Anh