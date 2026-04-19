Việt Nam loại chủ nhà Indonesia ở giải U17 Đông Nam Á

IndonesiaViệt Nam khiến Indonesia dừng bước từ vòng bảng sau trận hòa 0-0 tại lượt cuối bảng A giải U17 Đông Nam Á 2026, tối nay.

Trước lượt cuối, Việt Nam dẫn đầu bảng A với 6 điểm, hơn Indonesia và Malaysia 3 điểm. Thầy trò HLV Cristiano Roland chỉ cần không thua là chắc chắn nhất bảng, và chỉ bị loại khi thua cách biệt 8 bàn. Indonesia thì phải thắng để đi tiếp.

Với tâm thế thoải mái, ban huấn luyện Việt Nam tiếp tục xoay tua. So với trận thắng Timor Leste 10-0 cách đây ba ngày, đội tuyển thay ba vị trí, và vẫn giữ bộ khung gồm thủ môn Lý Xuân Hòa, hậu vệ đội trưởng Nguyễn Huỳnh Đăng Khoa, Chu Ngọc Nguyễn Lực và Lê Trọng Đại Nhân.

Tiền vệ Việt Nam Đào Quý Vương (áo trắng) thi đấu trong trận hòa Indonesia 0-0 ở lượt cuối bảng A U17 Đông Nam Á 2026, trên sân Gelora Delta ở Indonesia ngày 19/4/2026. Ảnh: VFF

Bất chấp sức ép từ khán giả chủ nhà, các cầu thủ Việt Nam vẫn đứng vững, thậm chí không cho Indonesia cơ hội rõ rệt để ghi bàn. Trên mặt trận tấn công, đội tuyển tạo ra nhiều pha dứt điểm hơn, nhưng thiếu chính xác.

Phút 23, Văn Dương sút vào góc thấp trái khiến thủ môn Indonesia cản phá vất vả. Sau đó, anh sút chệch cột phải trong vòng cấm ở phút 45. Đầu hiệp hai, từ đường chuyền ở cánh trái đến cột xa, Nguyễn Lực đệm cận thành vẫn không qua được thủ môn chủ nhà.

Tỷ số hòa 0-0 đủ để Việt Nam khép lại bảng A với ngôi đầu và không thủng lưới. Trước đó, đội lần lượt hạ Malaysia 4-0 và Timor Leste 10-0. Trong khi đó, Indonesia lần đầu dừng bước ở vòng bảng sau bốn kỳ tham dự.

Ở bán kết vào ngày 22/4, Việt Nam sẽ chạm trán đội nhất bảng C là Australia. Trận bán kết còn lại là giữa Lào (nhất bảng B) và Malaysia (nhì thành tích tốt nhất).

Tiền đạo Việt Nam Nguyễn Văn Dương (áo trắng) thi đấu trong trận hòa Indonesia 0-0 ở lượt cuối bảng A U17 Đông Nam Á 2026, trên sân Gelora Delta ở Indonesia ngày 19/4/2026. Ảnh: VFF

Giải U16/U17 Đông Nam Á tổ chức lần đầu vào năm 2002, và năm nay là kỳ giải thứ 17. Trong quá khứ, giải đấu có nhiều lần mở rộng với các đội khách mời ngoài khu vực như Nhật Bản, Trung Quốc, Bahrain, Bangladesh. Thái Lan, Việt Nam và Australia dẫn đầu với cùng ba lần đăng quang. Xếp sau là Myanmar, Indonesia, Malaysia (2) và Nhật Bản (1).

Giải năm nay tổ chức tại Indonesia từ ngày 11/4 đến 24/4. Đây là kỳ thứ tư liên tiếp Việt Nam vượt qua vòng bảng. Đội tuyển ba lần vô địch năm 2006, 2010 và 2017, về nhì năm 2016, 2022 cùng hai lần đứng thứ tư năm 2019 và 2024.

Hiếu Lương