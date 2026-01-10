Việt Nam lên tiếng về việc Trung Quốc mở trung tâm thương mại trên đảo Phú Lâm

Bộ Ngoại giao khẳng định mọi hoạt động của nước ngoài tại quần đảo Hoàng Sa mà không được sự cho phép của Việt Nam là hoàn toàn phi pháp.

"Việt Nam có đầy đủ chứng cứ lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa phù hợp với luật pháp quốc tế", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng ngày 9/1 cho biết.

Tuyên bố được bà Hằng đưa ra khi được hỏi về phản ứng của Việt Nam với việc Trung Quốc khai trương trung tâm thương mại trên đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, theo TTXVN.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng tại họp báo thường kỳ ngày 8/1. Ảnh: BNG

"Mọi hoạt động của nước ngoài tại quần đảo Hoàng Sa mà không được sự cho phép của phía Việt Nam là hoàn toàn phi pháp và vô giá trị, Việt Nam kiên quyết phản đối", người phát ngôn nhấn mạnh.

Quần đảo Hoàng Sa gồm hơn 30 đảo, rạn san hô, cồn cát và bãi đá ngầm ở Biển Đông, trong đó có đảo Phú Lâm. Việt Nam đã nhiều lần nêu rõ có đầy đủ cơ sở pháp lý và bằng chứng lịch sử để khẳng định chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Ngọc Ánh