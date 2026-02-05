Việt Nam - Lào sẽ sớm hiện thực hóa mục tiêu gắn kết chiến lược

Tổng Bí thư Tô Lâm hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith, nhất trí sớm hiện thực hóa mục tiêu gắn kết chiến lược, đẩy mạnh gắn kết hai nền kinh tế.

Sau lễ đón chính thức sáng 5/2 tại thủ đô Vientiane, Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith hội đàm. Cùng dự hội đàm có Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, theo Bộ Ngoại giao.

Tại hội đàm, lãnh đạo hai nước đạt thống nhất rất cao trên nền tảng nhận thức chung của mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào, trong đó tiếp tục dành ưu tiên cao, triển khai hiệu quả các nội dung hợp tác giữa hai bên.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith nhất trí tiếp tục đổi mới phương thức hợp tác, nâng cao chất lượng và hiệu quả theo hướng ngày càng thực chất; gắn kết chặt chẽ giữa tầm nhìn chiến lược và hành động cụ thể, đồng thời tăng cường phối hợp chiến lược giữa hai Đảng, hai nước.

Hai bên sẽ sớm hiện thực hóa mục tiêu gắn kết chiến lược giữa hai nước, trong bối cảnh mỗi Đảng đang triển khai Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ mới và xây dựng các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026-2030. Hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình triển khai Nghị quyết Đại hội của mỗi Đảng.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith (phải) trong lễ đón tại Phủ Chủ tịch ở Vientiane sáng 5/2. Ảnh: TTXVN

Việt - Lào cùng đẩy mạnh gắn kết hai nền kinh tế, ưu tiên tập trung nguồn lực, phối hợp chặt chẽ và triển khai quyết liệt các dự án chiến lược, tạo động lực mới cho gắn kết kinh tế, thương mại, đầu tư và phát triển vùng, phấn đấu kim ngạch thương mại song phương đạt 10 tỷ USD trong thời gian tới.

Hai lãnh đạo nhấn mạnh hợp tác trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao và cần tiếp tục được xác định là lĩnh vực hợp tác chiến lược, lâu dài.

Hai bên tiếp tục tăng cường giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân, nhất là giữa thế hệ trẻ, tuyên truyền sâu rộng về truyền thống đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào. Hai nước cũng cần thiết lập cơ chế kiểm tra, giám sát cấp chính phủ để kiểm tra, đánh giá kết quả hợp tác và kịp thời tháo gỡ khó khăn để các dự án được triển khai đúng tiến độ, đúng thỏa thuận.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith hội đàm. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith khẳng định chuyến thăm cấp nhà nước đến Lào lần này của Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong lịch sử quan hệ hai nước.

Đây là thông điệp chính trị mạnh mẽ, thể hiện mức độ tin cậy cao nhất giữa hai Đảng, hai nước, tình đoàn kết đặc biệt, hiếm có giữa hai nước, cũng như sự coi trọng cao độ của Đảng Cộng sản Việt Nam và cá nhân Tổng Bí thư Tô Lâm đối với mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith sau đó chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác quan trọng, trong đó có bản ghi nhớ giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và Bộ Giáo dục và Thể thao Lào về việc thành lập Trường Đại học Việt Nam tại Lào, góp phần cụ thể hóa nội hàm gắn kết chiến lược trong quan hệ hợp tác giữa hai nước.

Việc hai bên thống nhất làm sâu sắc nội hàm "gắn kết chiến lược" đã tạo khuôn khổ định hướng mới, đưa hợp tác bước sang giai đoạn phát triển sâu hơn, gắn chặt hơn giữa tầm nhìn chính trị và lợi ích phát triển, theo TTXVN.

Thanh Danh