'Việt Nam là thị trường chiến lược của Jins'

Thương hiệu Jins khai trương cửa hàng đầu tiên tại TP HCM hôm 8/11, đề cao mô hình bán lẻ tự chủ (SPA), đánh dấu bước mở rộng sang thị trường Đông Nam Á.

Cửa hàng flagship Jins tọa lạc tại Saigon Centre (phường Bến Thành, TP HCM), có diện tích 200 m2, thiết kế theo triết lý "Magnify Life - Cùng mở tầm mắt". Không gian đậm cảm hứng thẩm mỹ Nhật Bản, tối giản và cân bằng, loại bỏ yếu tố gây nhiễu nhằm tôn vẻ đẹp sản phẩm. Tại đây, người tiêu dùng được trải nghiệm dịch vụ đo mắt miễn phí, tư vấn chọn tròng, nhận kính trong 30 phút. Toàn bộ quy trình được vận hành theo tiêu chuẩn Nhật.

Lãnh đạo doanh nghiệp thực hiện nghi thức cắt băng khai trương cửa hàng đầu tiên tại Việt Nam. Ảnh: Jins

Ra đời tại Tokyo, Nhật Bản, Jins đề cao yếu tố chất lượng, thiết kế tinh giản và dịch vụ đồng nhất. Ngay từ khi thành lập, thương hiệu áp dụng mô hình SPA (Specialty Store Retailer of Private Label Apparel) - hình thức bán lẻ mà trong đó doanh nghiệp tự chủ toàn bộ chuỗi giá trị, từ thiết kế, sản xuất đến phân phối.

Khác với mô hình truyền thống, SPA cho phép doanh nghiệp Nhật kiểm soát toàn bộ quy trình, đảm bảo chất lượng kính đồng nhất, giá cạnh tranh và trải nghiệm thống nhất tại mọi cửa hàng. "Đây cũng là nền tảng giúp chúng tôi đạt tăng trưởng bền vững nhiều năm liền", phía Jins cho hay.

Tính đến tháng 9/2025, thương hiệu có hơn 810 cửa hàng trên toàn cầu, từ Nhật Bản, Trung Quốc, Philippines đến Mông Cổ... Việt Nam là thị trường thứ tám trong chiến lược mở rộng quốc tế của doanh nghiệp.

Tiếp cận người tiêu dùng tại TP HCM là cách đơn vị nối tiếp xu hướng các thương hiệu Nhật Bản tăng đầu tư bán lẻ tại Đông Nam Á, nhất là Việt Nam - thị trường có tốc độ đô thị hóa nhanh, tầng lớp trung lưu tăng mạnh và người dân quan tâm trải nghiệm chuẩn Nhật. Đại diện Jins nhận định: "Việt Nam là mắt xích quan trọng trong kế hoạch khu vực, đóng vai trò bàn đạp mở rộng sang các quốc gia lân cận".

Những mẫu kính được ưa chuộng nhất của Jins. Ảnh: Jins

Trước khi khai trương cửa hàng vật lý đầu tiên, đơn vị vận hành cửa hàng pop-up tại Saigon Centre để thăm dò thị trường. Trong thời gian ngắn, mô hình thử nghiệm này hút hàng nghìn lượt khách, ghi nhận hơn 2.000 đơn đặt trước, vượt xa kỳ vọng ban đầu. Phần lớn người Việt đề cao phong cách bán lẻ kiểu Nhật – tức chú trọng chất lượng, thiết kế và dịch vụ nhất quán.

Phía nhà sản xuất cho biết hướng đến nhóm khách Gen Z, Millennials và người làm việc trong môi trường sáng tạo, công nghệ, đề cao tính tiện lợi, phong cách cá nhân. "Dù định vị phân khúc trung và cận cao cấp, chúng tôi duy trì giá hợp lý nhờ tối ưu toàn bộ quy trình thông qua mô hình SPA", người đại diện nói.

Một trong những yếu tố thể hiện rõ tính tự chủ của Jins là tốc độ và độ chính xác trong dịch vụ. Từ khâu đo mắt, chọn gọng, lắp tròng đến nhận sản phẩm đều được xử lý trong 30 phút, áp dụng quy trình khép kín, công nghệ cao.

Hai dòng sản phẩm tiêu biểu của thương hiệu là Airframe và Jins 360 độ. Trong đó, Airframe chế tác từ vật liệu PPSU, β-titanium thường dùng trong thiết bị y tế, tạo cảm giác nhẹ, thoải mái khi đeo.

Trong khi đó, Jins 360 độ ứng dụng bản lề chuyển động đa hướng, giúp gọng kính linh hoạt theo chuyển động khuôn mặt. Mỗi sản phẩm trải qua kiểm định nghiêm ngặt, chịu được lực nén 150 kg và hơn 100.000 lần gập mở.

Bên cạnh đó, đơn vị còn phát triển các dòng kính chuyên biệt như: Jins Home dành cho sinh hoạt, làm việc tại nhà; Combination Titanium kết hợp titanium cao cấp với nhựa nhẹ, hướng đến phong cách hiện đại, thanh lịch. Các thiết kế phản ánh rõ triết lý: tập trung vào công năng, độ bền và sự thoải mái cho người dùng.

Những năm gần đây, Jins ghi nhận tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận ổn định, phản ánh hiệu quả của mô hình bán lẻ tự chủ. Thương hiệu không mở rộng ồ ạt mà phát triển có chọn lọc, ưu tiên thị trường tiềm năng, duy trì chất lượng dịch vụ.

Theo Bộ Kế hoạch - Đầu tư Việt Nam, Nhật Bản thuộc nhóm 5 quốc gia đầu tư lớn nhất nước ta, chiếm hơn 86% tổng vốn đầu tư nước ngoài trong tháng 1/2025, tăng gấp 7,7 lần so với cùng kỳ 2024. Diễn biến này cho thấy niềm tin của doanh nghiệp Nhật vào thị trường Việt, nhất là lĩnh vực bán lẻ và tiêu dùng.

Buổi khai trương thu hút đông đảo người dân đến trải nghiệm. Ảnh: Jins

Ông Atsushi Ogawa, Tổng giám đốc Jins Việt Nam, nhận định với cửa hàng đầu tiên tại Saigon Centre, thương hiệu Nhật Bản khẳng định cam kết phát triển lâu dài tại thị trường Việt và dự kiến mở rộng hệ thống tại các thành phố lớn trong thời gian tới.

"Việt Nam là thị trường trẻ, năng động và có gu thẩm mỹ ngày càng cao. Chúng tôi tin giá trị chất lượng, sáng tạo và tinh thần Nhật Bản sẽ được người tiêu dùng Việt đón nhận tích cực", ông Atsushi Ogawa nói thêm.

Hiếu Châu