Việt Nam khuyến cáo công dân lập tức rời khỏi khu vực giao tranh Campuchia - Thái Lan

Bộ Ngoại giao khuyến cáo công dân Việt Nam lập tức rời khỏi khu vực có giao tranh tại các tỉnh biên giới Campuchia - Thái Lan do diễn biến phức tạp của tình hình.

Trong khuyến cáo hôm nay, Bộ Ngoại giao cũng đề nghị công dân Việt Nam đang ở các tỉnh biên giới giữa Campuchia và Thái Lan liên tục theo dõi, cập nhật, tuân thủ các quy định, hướng dẫn của chính quyền sở tại, khi tình hình xung đột vũ trang tại biên giới hai nước diễn biến phức tạp.

Công dân Việt Nam cần chủ động liên hệ ngay với các cơ quan đại diện Việt Nam tại Campuchia, Thái Lan để được hỗ trợ khi cần thiết.

Cột khói bốc lên tại tỉnh Pursat, Campuchia ngày 13/12 trong đụng độ ở khu vực biên giới với Thái Lan. Ảnh: AFP

Trước đó, tại cuộc họp báo ngày 11/12, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết hầu hết công dân Việt Nam sống tại biên giới Campuchia - Thái Lan đã được sơ tán đến các khu vực an toàn, cách xa khu vực giao tranh theo hướng dẫn của chính quyền sở tại.

Việt Nam đã liên hệ chặt chẽ với các cơ quan chức năng sở tại cũng như đầu mối cộng đồng người Việt ở hai nước để nắm bắt thông tin, sẵn sàng các phương án bảo hộ công dân cần thiết.

Căng thẳng leo thang trở lại rồi bùng phát thành đụng độ vào ngày 7/12, khi binh sĩ Campuchia và Thái Lan đấu súng dọc biên giới tranh chấp. Hai bên trong những ngày tiếp theo sử dụng các vũ khí hạng nặng, trong đó có tiêm kích F-16 và pháo phản lực phóng loạt, tập kích mục tiêu dọc biên giới tranh chấp, khiến một số binh sĩ và dân thường thiệt mạng.

Giao tranh đến nay đã kéo dài sang ngày thứ 9 và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Giới chức Campuchia hôm nay cho biết một tiêm kích Thái Lan đã xâm nhập hơn 70 km vào không phận nước này và ném bom "gần trại dân thường sơ tán ở huyện Srei Snam, tỉnh Siem Reap". Quân đội Thái Lan chưa bình luận về thông tin này.

Thái Lan ngày 14/12 cho biết ít nhất 16 binh sĩ thiệt mạng kể từ khi xung đột tái bùng phát hôm 7/12, trong khi Campuchia nói đã có 12 dân thường thiệt mạng và không công bố thương vong quân đội. Hàng trăm nghìn người Thái Lan và Campuchia sống dọc theo biên giới phải rời bỏ nhà cửa đến các trung tâm lánh nạn tạm bợ.

Như Tâm