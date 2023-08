'Việt Nam không chọn bên trong quan hệ quốc tế'

Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang khẳng định Việt Nam không chọn bên, không liên minh quân sự, khi phát biểu tại hội nghị an ninh ở Moskva.

Tại Hội nghị An ninh Quốc tế Moskva lần thứ 11 (MCIS-11) diễn ra ở thủ đô Nga ngày 15/8, Bộ trưởng Quốc phòng, đại tướng Phan Văn Giang khẳng định Việt Nam nhất quán đường lối đối ngoại hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển, là bạn với tất cả quốc gia trên thế giới, cũng như là đối tác trách nhiệm, tin cậy trong cộng đồng quốc tế.

Đại tướng nhấn mạnh trong quan hệ quốc tế, Việt Nam không "chọn bên", không liên minh, liên kết quân sự, đồng thời tôn trọng nguyên tắc không can thiệp vào công việc nội bộ nước khác, cam kết trách nhiệm và nghĩa vụ quốc tế cao cả, luôn mong muốn đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định, phát triển và thịnh vượng của thế giới, khu vực.

Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang phát biểu tại Phiên toàn thể 2 trong khuôn khổ Hội nghị An ninh Quốc tế Moskva lần thứ 11 ngày 15/8. Ảnh: QĐND

Bộ trưởng Phan Văn Giang cho biết Việt Nam kiên định nguyên tắc giải quyết tranh chấp, bất đồng trên Biển Đông bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền và lợi ích chính đáng của các quốc gia, tuân thủ luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982, cam kết thực thi nghiêm túc DOC và hướng tới xây dựng COC hiệu quả, thực chất và có tính pháp lý rõ ràng hơn.

Theo ông, châu Á - Thái Bình Dương là khu vực năng động với nhiều tiềm năng và phát triển, thu hút sự quan tâm và hiện diện của nhiều quốc gia, nhất là các nước lớn mong muốn hợp tác nhiều hơn.

Bên cạnh các cơ hội hợp tác phát triển, sự quan tâm này cũng kéo theo cạnh tranh địa chính trị và cọ xát, đan xen lợi ích chiến lược. Cạnh tranh chiến lược giữa một số quốc gia vẫn tồn tại, tranh chấp chủ quyền và lãnh thổ, nhất là trên biển, còn phức tạp, chính trị nội bộ một số nước chưa thực sự ổn định.

Ông kêu gọi các nước đoàn kết, chung tay đối phó với những thách chức an ninh phi truyền thống mà khu vực đang đối mặt như thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu, an ninh năng lượng, an ninh nguồn nước, khủng bố, tội phạm xuyên quốc gia, nạn ma túy và buôn người.

Trước đó, trong buổi hội đàm ngày 15/8 với Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu, đại tướng Phan Văn Giang nhận định Việt Nam và Nga có mối quan hệ hữu nghị, truyền thống, gắn bó từ lâu. Việt Nam luôn coi trọng phát triển quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Nga.

Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang (hàng đầu, bên trái) bắt tay người đồng cấp Nga Sergey Shoigu bên lề hội nghị ngày 15/8. Ảnh: QĐND

Bộ trưởng Shoigu cho biết Bộ Quốc phòng Nga và Việt Nam tích lũy nhiều kinh nghiệm hợp tác phong phú trên nền tảng tình hữu nghị lâu đời và hợp tác cùng có lợi.

Với mong muốn hợp tác quốc phòng song phương tiếp tục mở rộng và đi vào chiều sâu, hai bộ trưởng nhất trí tăng cường phối hợp và tiếp tục triển khai hiệu quả các hoạt động hợp tác trong thời gian tới, góp phần cho sự phát triển tốt đẹp của quan hệ Việt - Nga.

Nguyễn Tiến (Theo QĐND)