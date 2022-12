Việt Nam, Indonesia nhất trí đưa kim ngạch thương mại song phương vượt 15 tỷ USD

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Joko Widodo nhất trí phấn đấu đưa kim ngạch thương mại Việt Nam - Indonesia vượt 15 tỷ USD trước năm 2028.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hôm nay hội đàm với Tổng thống Joko Widodo trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Indonesia. Hai lãnh đạo cho rằng hợp tác thương mại đã đạt bước tiến vượt bậc, khi kim ngạch hai chiều 11 tháng đầu năm đạt gần 13 tỷ USD, vượt cả năm 2021 và ở mức cao nhất từ trước tới nay. Hai bên nhất trí phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương vượt 15 tỷ USD trước năm 2028 và theo hướng cân bằng hơn, theo thông cáo của Bộ Ngoại giao.

Tổng thống Joko Widodo đề nghị Việt Nam tạo thuận lợi cho hàng hóa Indonesia xuất khẩu vào Việt Nam, nhất là nông sản. Ông cho biết hai nước thống nhất tăng cường hợp tác trong lĩnh vực năng lượng sạch và năng lượng tái tạo. Indonesia đã đầu tư 101 dự án vào Việt Nam trị giá 611,7 triệu USD.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc (trái) và Tổng thống Indonesia Joko Widodo tại buổi gặp gỡ báo chí ngày 22/12. Ảnh: TTXVN.

Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác du lịch, đồng thời thúc đẩy các hãng hàng không hai nước hoàn tất kế hoạch mở đường bay mới giữa Đà Nẵng - Java, tăng thêm các chuyến bay giữa TP HCM và Jakarta.

Về các vấn đề quốc tế và khu vực, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Joko Widodo nhất trí tăng cường hợp tác trên các diễn đàn khu vực và quốc tế, đặc biệt là các diễn đàn của ASEAN, Liên Hợp Quốc, đồng thời chia sẻ quan điểm về một số vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, trong đó có Biển Đông.

Việt Nam và Indonesia nhất trí phối hợp thúc đẩy một ASEAN đoàn kết, tự cường và phát huy vai trò trung tâm, duy trì lập trường chung của ASEAN về Biển Đông; bảo đảm hòa bình, an toàn, an ninh, tự do hàng hải và hàng không trên cơ sở luật pháp quốc tế và Công ước của Liên hợp quốc về Luật biển (UNCLOS) 1982.

Việt Nam và Indonesia trở thành đối tác chiến lược từ năm 2013. Indonesia là đối tác thương mại lớn thứ ba của Việt Nam trong ASEAN, còn Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 4 của Indonesia trong khối.

Huyền Lê