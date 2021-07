Việt Nam giàu lợi thế phát triển khu nghỉ dưỡng kèm sân golf

Tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng giải trí ven biển tích hợp sân golf và tiện ích đa dạng, đẳng cấp sẽ giúp du lịch golf phát triển mạnh tại Việt Nam, theo golfer Phạm Minh Đức.

Với sức hấp dẫn của môn thể thao quý tộc cùng sự phát triển của hệ sinh thái tiện ích dịch vụ đẳng cấp đi kèm, mô hình bất động sản gắn liền với sân golf cũng có sức hút ngày càng lớn hơn. Huấn luyện viện golf Phạm Minh Đức, thành viên PGA của Hiệp hội Golf chuyên nghiệp Australia, từng tham gia nhiều giải đấu golf quốc tế, chia sẻ với VnExpress mô hình bất động sản này.

Huấn luyện viện golf Phạm Minh Đức, thành viên PGA của Hiệp hội Golf chuyên nghiệp Australia.

- Ông đánh giá thế nào về xu hướng tích hợp sân golf trong khu nghỉ dưỡng tại Việt Nam những năm gần đây?

- Xu hướng này có nhiều tín hiệu tốt nhưng chưa xứng tầm với tiềm năng của Việt Nam. Dải đất ven biển dài, điều kiện tự nhiên thuận lợi để phát triển các giải thi đấu golf đa dạng cấp độ, lẫn phát triển mô hình sân golf tích hợp khu nghỉ dưỡng.

Mới đây, tôi có dịp tham dự giải đấu ở sân golf PGA độc quyền tại dự án NovaWorld Phan Thiet ở Bình Thuận của Tập đoàn Novaland, thật sự rất ấn tượng. Một sân golf nằm trong hệ thống PGA Mỹ, giữa một tổ hợp 1.000 ha với rất nhiều dịch vụ tiện ích cao cấp đi kèm, rõ ràng là bước tiến mới cho cả thể thao golf lẫn du lịch golf.

- Việc có một sân golf được tổ chức các giải đấu quốc tế tại Việt Nam sẽ mang lại những giá trị như thế nào?

- Giải đấu lớn nhất của làng golf thế giới là PGA Tour. Đây là các tour thi đấu chuyên nghiệp của PGA Mỹ phối hợp với IMG tổ chức, và sẽ được lựa chọn để đăng cai tại một số quốc gia khác nhau, đáp ứng tiêu chuẩn cũng như có bản quyền tổ chức PGA Tour. Các giải đấu lớn mỗi ngày đón khoảng 40.000 - 50.000 người đến xem, cổ vũ. Mỗi vận động viên chuyên nghiệp thì đi kèm cả trăm người trong ekip hỗ trợ.



Việc Việt Nam có một sân PGA được tổ chức các giải đấu lớn sẽ mang lại nhiều lợi ích cho địa phương, ví dụ như lượng khách du lịch tới xem giải và nghỉ dưỡng tăng đáng kể, khi tới xem họ sử dụng dịch vụ với mức chi tiêu khá cao như ăn uống, mua sắm, lưu trú... Bên cạnh đó, giải đấu thường diễn ra trong 4 ngày nên các vận động viên và người hâm mộ sẽ có mặt ở đó ít nhất một tuần. Thậm chí, du khách vẫn tiếp tục kéo dài thời gian nghỉ dưỡng, đa phần sẽ muốn đánh golf trên sân vừa diễn ra giải đấu chuyên nghiệp.

Ngoài ra, các giải golf quốc tế như PGA Tour sẽ thu hút lượng truyền thông thế giới đổ về đưa tin về giải đấu, rất có lợi cho việc quảng bá du lịch của địa phương. Chưa kể sự xuất hiện của các vận động viên golf nổi tiếng ở một giải đấu tầm cỡ còn mang lại lợi ích kinh tế, thương mại rất lớn và lâu dài.

- Để tại sự cân bằng và hấp dẫn với cả người chơi chuyên nghiệp lẫn du khách đam mê môn thể thao này, mô hình khu nghỉ dưỡng tích hợp sân golf phải đáp ứng những yếu tố nào?

- Trước tiên, ta có thể tham khảo cách quy hoạch và phát triển tại cụm sân golf PGA độc quyền 36 hố tại Phan Thiết. Sân được thiết kế theo tiêu chuẩn của Hiệp hội Golf chuyên nghiệp Mỹ (PGA) và do đơn vị chuyên nghiệp Greg Norman Golf Course Design thiết kế, do đó đảm bảo đủ năng lực tổ chức các giải quốc tế. Về độ khó, cả hai sân đều tương đối khó nhưng cũng có những điểm được điều chỉnh dễ hơn để phục vụ cho nhóm khách chơi không chuyên. Một trong những yếu tố thú vị là sân này nhiều gió. Với môn thể thao ngoài trời như golf, gió là một thử thách thú vị, khiến cuộc chơi trở nên khó đoán và hấp dẫn hơn.

Các hố cát, học viện golf và clubhouse để trải nghiệm dịch vụ bên trong như nhà hàng, mua sắm... đều thiết kế rất "Tây". Đội ngũ vận hành và quản lý là những hội viên Hiệp hội Golf nhà nghề của Australia và Mỹ, do đó uy tín, chất lượng dịch vụ, sân bãi duy trì tốt.

Sân Golf PGA Ocean 18 hố tại NovaWorld Phan Thiet đã vận hành từ tháng 4/2021 là một trong hai cụm sân PGA độc quyền tổ chức PGA Tour tại Việt Nam.

Có một điểm mà không phải khu nghỉ dưỡng nào cũng làm được, đó là cả hai sân PGA Ocean và Garden đều có quy mô rất ấn tượng và gần như phát triển tương đồng, không có chính hay phụ. Điều này giúp golfer và du khách có trải nghiệm đa dạng trong cùng một quần thể nghỉ dưỡng.

Ngoài ra, cơ sở vật chất và tiện ích dịch vụ du lịch, nghỉ dưỡng, giải trí cũng phải phong phú để phục vụ nhu cầu cao cấp của golfer, gia đình, du khách... Người ta không thể tổ chức một giải đấu tầm cỡ ở nơi xung quanh sân golf không có gì.

Quan trọng, để hướng đến đăng cai tổ chức giải đấu quốc tế thì tính kết nối giao thông cũng phải thuận lợi, ví dụ phải có đường bay thẳng, di chuyển bằng đường bộ đến sân bay thuận tiện...

- Theo ông, những khó khăn lớn khi phát triển mở rộng mô hình sân golf trong khu nghỉ dưỡng tại Việt Nam là gì?

- Đầu tư cho sân golf rất tốn kém, quỹ đất đòi hỏi phải rất lớn, chi phí cao. Mô hình sân golf trong khu nghỉ dưỡng lại đòi hỏi hy sinh không gian để làm tiện ích, giảm bớt một phần diện tích phát triển sản phẩm bất động sản.

Để xây dựng sân golf chất lượng đòi hỏi chủ đầu tư phải có quyết tâm và có sự đồng hành rất chặt chẽ của những nhà chuyên môn cũng như đối tác chuyên nghiệp, về cố vấn, nhà thầu thi công... Chưa kể, để giữ được bản quyền các giải đấu quốc tế, chủ đầu tư phải có tiềm lực rất mạnh, tầm nhìn lâu dài và tâm huyết lớn với du lịch Việt Nam nữa.

- Như vậy bất động sản trong sân golf thuộc tổ hợp tiện ích hội tụ những tiềm năng tăng trưởng gì?

- Từng thi đấu và trải nghiệm nhiều biệt thự trong khu nghỉ dưỡng có sân golf tại nước ngoài, tôi nghĩ đây thật sự là một sản phẩm bất động sản có sức hấp dẫn rất lớn.

PGA Golf Villas tại NovaWorld Phan Phiet được đánh giá là dòng second home siêu sang "đo ni đóng giày" cho giới golfer và doanh nhân Việt.

Những người đam mê một khi đã biết đến sân golf chất lượng, ở nơi có cảnh quan đẹp, thì việc quyết định sở hữu thêm một căn biệt thự cũng không quá khó. Đó sẽ là một khoản đầu tư nhiều lợi ích. Chúng ta vừa có thể nghỉ dưỡng gia đình, vừa có thể chơi golf ngay trong khu nghỉ dưỡng, không phải đi đâu xa, và còn có khả năng cho thuê và kinh doanh từ đó.

Ví dụ nếu có được một bất động sản trong sân golf PGA độc quyền tại Phan Thiết thì khá độc đáo vì ta có thể đón xem nhiều giải đấu quốc tế từ chính sân nhà mình. Tôi cho là việc gắn liền thương hiệu bất động sản với một thương hiệu danh giá của làng golf sẽ góp phần gia tăng giá trị tài sản lẫn hình ảnh cá nhân chủ sở hữu.

Khánh Anh