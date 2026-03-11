Việt Nam giảm 16% tử vong do đuối nước nhờ dạy bơi an toàn

Chương trình dạy bơi an toàn đã giúp 17 tỉnh thành giảm 16% tỷ suất tử vong do đuối nước ở trẻ em sau 8 năm triển khai.

Bộ Y tế phối hợp cùng các đối tác công bố kết quả nổi bật này tại "Hội nghị chuyển giao kết quả Dự án phòng, chống đuối nước trẻ em giai đoạn 2018–2025" diễn ra ngày 11/3 ở Hà Nội. Từ năm 2018 đến tháng 3/2026, Quỹ từ thiện Bloomberg và chính quyền các địa phương đã phối hợp mở các lớp bơi lội an toàn cho hơn 400.000 trẻ em. Cụ thể, nguồn vốn từ Quỹ Bloomberg tài trợ trực tiếp cho hơn 75.000 học sinh, trong khi ngân sách đối ứng của các tỉnh thành giúp hơn 334.000 em khác tiếp cận khóa học. Bên cạnh đó, các chuyên gia cũng huấn luyện kỹ năng an toàn trong môi trường nước cho hơn 52.000 thanh thiếu niên.

Những học sinh biết bơi nhờ chương trình dạy bơi an toàn, tham dự hội nghị. Ảnh: Tuệ Minh

Ban đầu, ban quản lý dự án chỉ tập trung vào 8 tỉnh có tỷ lệ tai nạn sông nước cao, sau đó mở rộng mạng lưới ra 17 địa phương, bao gồm Đà Nẵng, Thanh Hóa, Quảng Trị và Lào Cai. Để hiện thực hóa mục tiêu, các cơ quan chức năng đã đào tạo, cấp chứng nhận cho hơn 1.500 huấn luyện viên bơi và tập huấn nghiệp vụ cho khoảng 2.250 cán bộ cộng đồng. Ngành thể thao và giáo dục địa phương cũng lắp đặt 14 bể bơi di động tại những vùng khó khăn, đồng thời huy động hơn 150 bể bơi hiện hữu phục vụ công tác giảng dạy. Nhờ những nỗ lực này, tỷ lệ trẻ em biết bơi tại các tỉnh tham gia chiến dịch đã tăng gấp ba lần, vọt từ 15% lên 46%. Lãnh đạo các cấp cũng đóng góp khoảng 7,1 triệu USD vốn đối ứng nhằm phát triển cơ sở hạ tầng.

Thứ trưởng Y tế Nguyễn Trí Thức đánh giá những can thiệp dựa trên bằng chứng khoa học đang mang lại tác động tích cực. Ông nhấn mạnh việc huy động mạnh mẽ nguồn lực bản địa cùng sự đồng hành của các tổ chức quốc tế đã giúp Việt Nam chuyển đổi thành công từ mô hình dự án sang chương trình quốc gia bền vững.

Đại diện Quỹ từ thiện Bloomberg, bà Kelly Larson, nhận định Việt Nam sở hữu nhiều điều kiện thuận lợi để tiếp tục mở rộng quy mô, đưa chiến lược này trở thành hình mẫu tham khảo cho nhiều quốc gia.

Cùng chung quan điểm, bà Yolonda Richardson, Chủ tịch Campaign for Tobacco-Free Kids, khẳng định đầu tư dạy bơi mang lại giá trị nhân văn to lớn, bởi chỉ với chi phí 30 USD, mỗi trẻ em đã nắm giữ kỹ năng tự bảo vệ sinh mạng bản thân trước hiểm họa ngạt nước.

Theo Bộ Y tế, đuối nước hiện cướp đi sinh mạng của khoảng 1.800 trẻ em Việt Nam mỗi năm, là nguyên nhân tử vong hàng đầu do tai nạn thương tích ở trẻ dưới 16 tuổi. Thiệt hại kinh tế do đuối nước ước tính khoảng 617 triệu USD mỗi năm, bao gồm chi phí y tế trực tiếp và các tác động xã hội lâu dài.

Lê Nga