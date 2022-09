Việt Nam đề nghị Singapore hỗ trợ về kinh tế số, năng lượng xanh

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Singapore tăng hỗ trợ Việt Nam trong lĩnh vực kinh tế số, năng lượng xanh khi tiếp Phó thủ tướng Vương Thụy Kiệt.

Thủ tướng Phạm Minh Chính hôm nay tiếp Phó thủ tướng Singapore Vương Thụy Kiệt nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam, khẳng định Singapore là một trong những đối tác rất hiệu quả và thực chất của Việt Nam ở khu vực, nhất là về hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, giáo dục đào tạo, theo thông cáo của Bộ Ngoại giao.

Trong buổi tiếp, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Singapore tăng cường hỗ trợ Việt Nam trong các lĩnh vực quan trọng như kinh tế số, chuyển đổi số, năng lượng xanh, tài chính xanh, công nghệ thông tin, phát triển bền vững, tiếp tục hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, cán bộ quản lý cho Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính (phải) trong cuộc tiếp Phó thủ tướng Vương Thụy Kiệt hôm nay. Ảnh: VGP.

Thủ tướng cũng đề nghị cơ quan hữu quan hai nước cần tích cực hợp tác, tận dụng cơ hội mới cho quá trình cơ cấu lại chuỗi cung ứng và tăng cường hợp tác trong những lĩnh vực của cách mạng công nghiệp 4.0, bảo đảm an ninh mạng trong quá trình phát triển kinh tế số.

Phó thủ tướng Vương Thụy Kiệt khẳng định chính phủ Singapore luôn coi trọng và mong muốn phát triển hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Hai bên bày tỏ hài lòng về những bước phát triển trong quan hệ hợp tác song phương, đặc biệt kinh tế tiếp tục là một trong các điểm sáng trong hợp tác khu vực. Thương mại hai chiều vẫn tăng trưởng tích cực và đạt 8,3 tỷ USD năm 2021, tăng hơn 23% so với năm 2020. Singapore đã trở thành nhà đầu tư lớn nhất của Việt Nam trong ASEAN.

Phó thủ tướng Vương Thụy Kiệt khẳng định sẽ tích cực thúc đẩy các lĩnh vực và vấn đề Việt Nam quan tâm, nhằm gia tăng tin cậy chính trị và thúc đẩy hơn nữa hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực, đẩy mạnh những chương trình kích cầu du lịch sau dịch bệnh, tăng cường trao đổi văn hóa, nghệ thuật và giao lưu nhân dân.

Hai bên nhất trí cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ nhằm duy trì đoàn kết, vai trò trung tâm của ASEAN.

Về vấn đề Biển Đông, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Singapore phối hợp chặt chẽ với Việt Nam và các nước ASEAN duy trì hòa bình, ổn định tại khu vực, bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không tại Biển Đông, nỗ lực thực hiện đầy đủ Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), thúc đẩy xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử trên Biển Đông (COC) hiệu lực, hiệu quả, thực chất, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982.

Vũ Anh