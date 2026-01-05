Việt Nam đặt mục tiêu có những trung tâm nghiên cứu tầm thế giới vào năm 2030

Đến năm 2030, Việt Nam đặt mục tiêu hình thành một số trung tâm nghiên cứu đạt trình độ khu vực và thế giới trong các lĩnh vực khoa học cơ bản, khoa học kỹ thuật công nghệ và khoa học xã hội nhân văn

Nội dung này được nêu trong Quyết định 2813, phê duyệt Chương trình nâng cao năng lực cho các tổ chức nghiên cứu và phát triển công lập giai đoạn 2025-2030 của Thủ tướng.

Chương trình hướng tới nâng cao năng lực cho các tổ chức nghiên cứu công lập, tạo nền tảng khoa học và công nghệ vững chắc, đồng thời hình thành các tổ chức nghiên cứu hạt nhân có vai trò dẫn dắt. Qua đó, hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ được kỳ vọng tạo đột phá, đóng góp cho tăng trưởng kinh tế xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Phòng sạch, Trung tâm Nano và Năng lượng, trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, nơi đào tạo và nghiên cứu về bán dẫn. Ảnh: Giang Huy

Mục tiêu này được cụ thể hóa bằng các chỉ tiêu gắn với xếp hạng quốc tế. Trong lĩnh vực nghiên cứu cơ bản, Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2030 phát triển 5 tổ chức nghiên cứu công lập trong các ngành Toán học, Vật lý, Sinh học, Khoa học Vật liệu và Khoa học Trái Đất nằm trong nhóm 30% xếp hạng cao nhất theo đánh giá của các tổ chức quốc tế uy tín.

Ở lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ, Chương trình đặt mục tiêu hình thành từ 7 đến 10 tổ chức nghiên cứu công lập đạt nhóm 30% xếp hạng cao nhất. Các tổ chức này được xác định là lực lượng nòng cốt trong nghiên cứu phục vụ phát triển công nghệ nền tảng và công nghệ chiến lược.

Với khoa học xã hội và nhân văn, đến năm 2030, Việt Nam hướng tới phát triển bốn tổ chức nghiên cứu xuất sắc, giữ vai trò chủ chốt trong nghiên cứu và cung cấp luận cứ khoa học, giúp hoạch định đường lối, chiến lược và chính sách phát triển. Trong số này, có ít nhất một tổ chức được đánh giá đạt trình độ ngang tầm khu vực và thế giới.

Robot trình diễn tại Triển lãm thành tựu đất nước 80 năm, tháng 8/2025. Ảnh: Nguyễn Đông

Chương trình còn đặt ra các yêu cầu cụ thể về nhân lực và hợp tác quốc tế. Từ năm thứ hai triển khai nhiệm vụ, mỗi tổ chức phải thu hút tối thiểu 70 lượt chuyên gia, nhà khoa học uy tín trong khu vực và quốc tế hợp tác nghiên cứu, đào tạo và trao đổi học thuật. Mỗi đơn vị cũng phải duy trì ít nhất một diễn đàn khoa học hoặc hội thảo thường niên có uy tín ở tầm khu vực hoặc quốc tế.

Đến năm 2030, các tổ chức phải xây dựng và duy trì đội ngũ nghiên cứu tối thiểu 30 người, không bao gồm viên chức hưởng lương từ ngân sách. Trong đó, tối thiểu 15% là người nước ngoài hoặc người Việt Nam ở nước ngoài.

Về sản phẩm khoa học, với nghiên cứu cơ bản, mỗi tổ chức được yêu cầu hàng năm tăng trung bình 15-20% số bài báo công bố trên các tạp chí khoa học quốc tế uy tín. Đến năm 2030, hiệu suất công bố tối thiểu đạt 1,5 bài báo quốc tế trên mỗi tiến sĩ mỗi năm.

Trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ, số bài báo quốc tế tăng trung bình 12% mỗi năm. Số văn bằng bảo hộ sáng chế và giải pháp hữu ích tăng 15% mỗi năm. Đến năm 2030, hiệu suất tạo ra văn bằng bảo hộ đạt tối thiểu 0,2 văn bằng/tiến sĩ mỗi năm. Hàng năm, mỗi tổ chức có ít nhất hai kết quả sản phẩm khoa học và công nghệ được chuyển giao hoặc ứng dụng vào thực tiễn.

Quyết định của Thủ tướng còn xác định các nhóm nhiệm vụ, gồm xây dựng các trung tâm nghiên cứu xuất sắc, phát triển hạ tầng khoa học và công nghệ, thúc đẩy nghiên cứu và đổi mới sáng tạo trong các lĩnh vực ưu tiên, đẩy mạnh chuyển giao công nghệ, nâng cao năng lực khoa học và công nghệ, cùng với truyền thông và lan tỏa kết quả thực hiện.

Trọng Đạt

Bộ Khoa học và Công nghệ một năm làm 10 luật, 23 nghị định

Sáu sản phẩm đoạt giải Vàng Make in Viet Nam 2025

Trình diễn thiết bị Make in Viet Nam tại Diễn đàn Quốc gia phát triển doanh nghiệp công nghệ