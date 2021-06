Việt Nam đang đàm phán để có công nghệ vaccine hiện đại nhất

- Hiện tại có rất nhiều thông tin về việc có phản ứng phụ sau khi tiêm vaccine Covid-19, đặc biệt sốc phản vệ và đông máu khiến cả tôi và người nhà đều rất lo lắng. Ngành y tế giải quyết vấn đề này như thế nào để đảm bảo an toàn tiêm chủng? (Huỳnh Nhi, 65 tuổi, Nghệ An)

Phó giáo sư Dương Thị Hồng: Tôi giải thích thêm một chút, vaccine Covid-19, các vaccine khác hay bất kể các loại thuốc nào khi đưa vào cơ thể đều có phản ứng dị ứng của mỗi cá thể khác nhau, tức phản ứng phản vệ sau khi tiêm. Việ Nam đã triển khai tiêm 1,8 triệu liều vaccine, chúng tôi chưa ghi nhận trường hợp nào không mong muốn về đông máu.

Phó giáo sư Dương Thị Hồng giải thích về phản ứng phụ sau tiêm vaccine Covid-19. Ảnh: Giang Huy.

Về an toàn tiêm chủng, Bộ Y tế rất quan tâm và ở Việt Nam khi triển khai tiêm thì đặt an toàn tiêm chủng hàng đầu. Cách triển khai tiêm chủng thực hiện cẩn thận, an toàn, chu đáo hơn một số quốc gia khác, thể hiện sự quan tâm về an toàn của Bộ Y tế được đặt lên hàng đầu.

Chúng tôi nhấn mạnh, tất cả tuyến và các cán bộ y tế đã được tập huấn nhiều lần về xử trí phản ứng sốc phản vệ, tập huấn chuyên biệt về xử lý đông máu. Đây là bước đi trước khi xảy ra ca bệnh cho nên tất cả tuyến đều nắm được phác đồ điều trị để thực hiện ngay và luôn khi có tai biến xảy ra. Đặc biệt với phản ứng phản vệ thì việc can thiệp từ những giây đầu tiên vô cùng quan trọng. Tất cả cán bộ y tế từ xã phường đều được tập huấn.

Bộ Y tế còn thành lập Ban chỉ đạo An toàn tiêm chủng để thấy có sự quan tâm đặc biệt về vấn đề này. Ban an toàn này có những chuyên gia đầu ngành của lĩnh vực điều trị để tư vấn cho tuyến dưới, giúp việc điều trị kịp thời, tránh rủi khi tiêm.

