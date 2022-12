Việt Nam còn ít giải pháp bảo vệ trẻ em trên mạng

Nhu cầu học tập, vui chơi của trẻ không chỉ diễn ra ngoài đời mà cả trên Internet, nhưng trẻ em lại không được trang bị biện pháp bảo vệ trước những rủi ro.

Theo kết quả khảo sát của Cục Trẻ em - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội trong ba tháng đầu năm, có 89% trẻ em truy cập và sử dụng Internet, trong số đó có 87% sử dụng hằng ngày. Trung bình trẻ em dành 5-7 tiếng mỗi ngày để lên mạng. Tuy nhiên, chỉ có 36% trẻ em được giáo dục về việc đảm bảo an toàn trên mạng.

Internet và mạng xã hội giúp trẻ tìm hiểu, khám phá thế giới một cách dễ dàng. Tuy vậy, đi kèm là những mặt tiêu cực như tiếp cận thông tin giả, truy cập nội dung xấu độc, bị xâm hại trên mạng, nghiện sử dụng mạng xã hội...

"Môi trường Internet đã tạo điều kiện cho công nghệ số áp dụng rộng rãi, nhưng song song với những lợi ích cũng tiềm tàng nhiều rủi ro về việc lợi dụng môi trường mạng để thực hiện hành vi xấu, độc hại", ông Vũ Quốc Huy, Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), Bộ Kế hoạch và Đầu tư, nhận định trong sự kiện bảo mật ngày 9/12 tại Hà Nội.

Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Thành Hưng, Chủ tịch Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam (VNISA), trên thị trường hiện có rất ít sản phẩm bảo mật được phát triển hỗ trợ bảo vệ nhóm người dùng trẻ em. "Làm sản phẩm an toàn thông tin vốn đã khó, làm sản phẩm phục vụ gia đình, trẻ em còn khó nữa", ông Hưng nhận xét.

Lý giải về thực trạng trên, Ngô Tuấn Anh, CEO SCS, cho biết khác với mảng giải pháp dành cho doanh nghiệp, việc triển khai giải pháp an toàn an ninh mạng cho gia đình sẽ gặp không ít rào cản. Với các công cụ hiện có như tường lửa, mạng riêng ảo VPN, chống lộ lọt dữ liệu..., người dùng không chỉ phải đầu tư số tiền lớn để trang bị mà còn cần có kỹ năng để vận hành những giải pháp đó.

Thứ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Huy Dũng. Ảnh: Nghiêm Linh

Trong khi đó, Thứ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Huy Dũng cho biết Việt Nam hiện có gần 100 triệu dân, 27 triệu hộ gia đình. Bộ Thông tin và Truyền thông đặt mục tiêu đến 2025, mỗi gia đình có một đường cáp quang, mỗi người dân một điện thoại thông minh. Do đó, thị trường cần có những giải pháp giúp quản lý truy cập Internet an toàn cho gia đình, trẻ em.

Tại Việt Nam đang có một số thiết bị, giải pháp hỗ trợ bảo vệ trẻ em trên mạng do doanh nghiệp Việt phát triển như thiết bị Wi-Fi CyberPurify Egg, bộ ứng dụng CyRadar Mobile Guard for Kid, hay bộ giải pháp SafeGate Family.

Chiều 9/12, Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam trao danh hiệu Chìa khóa vàng 2022 cho 26 sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin Make in Vietnam. Trong đó, sản phẩm SafeGate Family của SCS là "Sản phẩm an toàn thông tin triển vọng xuất sắc" khi cung cấp bộ giải pháp an minh mạng hoàn chỉnh bảo vệ gia đình với chi phí thấp, thay vì chỉ là phần mềm cài đặt trên từng máy hay các thiết bị riêng biệt.

Điệp Anh