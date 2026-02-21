Việt Nam có thể cử lực lượng bảo đảm an toàn, trật tự ở Dải Gaza

Công an có thể tham gia bảo đảm an toàn, trật tự xã hội ở Gaza khi Việt Nam triển khai lộ trình thực hiện kế hoạch hòa bình sau chuyến tham dự hội nghị khai mạc Hội đồng Hòa bình về Dải Gaza của Tổng Bí thư Tô Lâm.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung cho biết khi dự cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa bình về Dải Gaza tại Washington, Mỹ, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao đổi về quan điểm của Việt Nam đối với tiến trình hòa bình ở Trung Đông và đối với vấn đề Palestine.

Tổng Bí thư khẳng định Việt Nam sẽ có những đóng góp thiết thực, như tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình để bảo đảm cho ổn định tại Dải Gaza và các hoạt động cứu trợ nhân đạo hoặc tái thiết sau xung đột, theo Bộ Ngoại giao.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu dự phiên khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza. Ảnh: TTXVN

Theo Bộ trưởng Lê Hoài Trung, trong thời gian tới, Việt Nam sẽ nghiên cứu triển khai các lộ trình thực hiện Kế hoạch Hòa bình với ba hướng lớn, trong đó đầu tiên là ổn định tình hình ở Dải Gaza và bảo đảm việc thực thi lệnh ngừng bắn.

Hướng tiếp theo là triển khai quá trình tái thiết lâu dài đối với Dải Gaza, mà trước hết là đáp ứng những điều kiện thiết yếu của người dân, khôi phục cơ sở hạ tầng, dần dần phát triển các lĩnh vực kinh tế khác nhau trên Dải Gaza. Hướng thứ ba là xây dựng cơ sở và nâng cao năng lực, bộ máy điều hành và quản trị của người Palestine ở Dải Gaza.

Ông Trung cho biết Việt Nam sẽ nghiên cứu để xác định những lĩnh vực có thể tham gia, như cách đã tham gia vào các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc và được cơ quan này đánh giá rất cao.

"Quân đội và công an của chúng ta có thể tham gia vào các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc; lực lượng công an để có thể tham gia bảo đảm an toàn, trật tự xã hội ở Dải Gaza, hoặc đào tạo cho lực lượng cảnh sát ở Dải Gaza", ông nói.

Việt Nam cũng có thể tham gia vào các hoạt động nhân đạo, tái thiết, lĩnh vực có rất nhiều kinh nghiệm vì là nước đã trải qua nhiều năm chiến tranh, đến nay là quốc gia có năng lực trong các lĩnh vực xây dựng, phát triển cơ sở hạ tầng.

"Chúng ta cũng sẽ đóng góp vào nỗ lực của các đối tác quốc tế khác, gồm cả các nước và các tổ chức quốc tế, đặc biệt là các tổ chức của Liên Hợp Quốc. Chúng ta sẽ tiếp tục tham gia vào các nỗ lực hoặc ủng hộ nỗ lực của các nước trong và ngoài khu vực nhằm tăng cường hòa bình ở Trung Đông, hòa bình và ổn định ở Dải Gaza và nhất là bảo đảm cho các quyền dân tộc cơ bản của nhân dân Palestine, trong đó có quyền thành lập nhà nước của mình", Bộ trưởng nhấn mạnh.

Thành lập Hội đồng Hòa bình Dải Gaza là bước quan trọng trong giai đoạn hai của kế hoạch do Mỹ hậu thuẫn, nhằm chấm dứt xung đột giữa Israel và lực lượng Hamas tại khu vực.

Giai đoạn một của thỏa thuận ngừng bắn ở Dải Gaza bắt đầu từ ngày 10/10/2025, gồm trao trả con tin Israel do nhóm vũ trang Hamas và các đồng minh giam giữ để đổi lấy các tù nhân Palestine bị Israel bắt. Quân đội Israel sau đó rút quân một phần, song vẫn kiểm soát phần lớn lãnh thổ Dải Gaza.

Giai đoạn hai của thỏa thuận sẽ mở ra quá trình "phi quân sự hóa hoàn toàn và tái thiết Dải Gaza, với trọng tâm là giải giáp toàn bộ những đối tượng vũ trang trái phép".

Trong cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa bình ngày 19/2, 9 quốc gia đã cam kết đóng góp 7 tỷ USD hỗ trợ người dân ở Dải Gaza. Chính phủ Mỹ cam kết đóng góp 10 tỷ USD cho Hội đồng Hòa bình. Ngân hàng Thế giới (WB) công bố thành lập Quỹ Tái thiết và Phát triển Gaza trong khuôn khổ WB nhằm hỗ trợ quản lý đóng góp của các nhà tài trợ, huy động tài trợ từ các chính phủ cũng như khu vực tư nhân.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung cho hay chuyến công tác của Tổng Bí thư Tô Lâm là hoạt động đối ngoại đa phương, quốc tế lớn đầu tiên của Đảng và nhà nước ở cấp cao sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

Thông qua hoạt động đối ngoại đa phương này, Việt Nam đã "thể hiện thiện chí và nỗ lực đóng góp vào việc thúc đẩy hòa bình ở khu vực Trung Đông cũng như bảo đảm các quyền dân tộc cơ bản của nhân dân Palestine, trong đó có quyền thành lập một nhà nước Palestine ở Trung Đông", Bộ trưởng Ngoại giao nói.

Chuyến đi cũng góp phần thúc đẩy quan hệ của Việt Nam với nước chủ nhà Mỹ và các đối tác quốc tế, trong đó có các nước Trung Đông.

Trong chuyến công tác, Tổng Bí thư Tô Lâm cũng đã gặp Tổng thống Donald Trump và có nhiều cuộc tiếp xúc với các quan chức, nghị sĩ Mỹ và cộng đồng người Việt tại Mỹ, chia sẻ các phương hướng phát triển và đường lối đối ngoại của Việt Nam, tiếp tục thúc đẩy quan hệ với các đối tác, trong đó có Mỹ, phù hợp với khuôn khổ quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện.

