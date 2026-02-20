Việt Nam chính thức thành quốc gia liên kết của Cơ quan Năng lượng Quốc tế

Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) vừa thông qua đề xuất đưa Việt Nam trở thành quốc gia liên kết của tổ chức này.

Quá trình thông qua đề xuất trên diễn ra tại Hội nghị Bộ trưởng IEA ngày 18-19/2, ở thủ đô Paris (Pháp), theo TTXVN. Với sự gia nhập của Việt Nam, mạng lưới liên kết với IEA tăng lên 14 quốc gia, gồm Brazil, Ấn Độ, Trung Quốc, Singapore, Việt Nam...

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Pháp Trịnh Đức Hải và Giám đốc Điều hành IEA, Fatih Birol. Ảnh: TTXVN

IEA là diễn đàn then chốt trong việc đảm bảo an ninh năng lượng và thúc đẩy chuyển dịch năng lượng sạch bền vững. Việc trở thành quốc gia liên kết giúp Việt Nam tiếp cận gần hơn với các nguồn lực, phân tích chính sách và kinh nghiệm quốc tế trong bối cảnh toàn cầu hóa năng lượng.

Ông Trịnh Đức Hải, Đại sứ Việt Nam tại Pháp, nhấn mạnh việc gia nhập IEA đặc biệt quan trọng khi Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới, kiên định với mục tiêu trung hòa carbon và chuyển đổi năng lượng xanh. Việt Nam sẽ đóng góp chủ động, tích cực vào các cuộc đối thoại năng lượng toàn cầu.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Tiến sĩ Fatih Birol, Giám đốc Điều hành IEA, khẳng định các nước thành viên đánh giá cao mối quan hệ hợp tác ngày càng sâu rộng với Việt Nam, hướng tới hệ thống năng lượng toàn cầu an toàn, bền vững và giá hợp lý.

Bên cạnh việc tăng mạng lưới quốc gia liên kết, IEA cũng tăng số lượng thành viên trong sự kiện lần này. Họ chính thức công nhận Colombia trở thành thành viên thứ 33.

Song song, tổ chức này khởi động quy trình gia nhập nhằm kết nạp Brazil thành thành viên chính thức, đồng thời thông báo Ấn Độ bước vào giai đoạn cuối cùng của tiến trình gia nhập thành viên chính thức. Hiện quan hệ của hai nước này với IEA là quốc gia liên kết.

Theo Giám đốc điều hành IEA, việc nâng cao quan hệ với các quốc gia chủ chốt như Brazil, Colombia, Ấn Độ và Việt Nam giúp nâng thị phần của mạng lưới IEA lên hơn 80% tổng tiêu thụ năng lượng toàn cầu, tăng từ mức dưới 40% mười năm trước.

Trong một tuyên bố đặc biệt, các thành viên IEA nhất trí mở rộng hợp tác trong khuôn khổ Chương trình An ninh Khoáng sản Quan trọng, nhằm giải quyết những rủi ro ngày càng gia tăng đối với chuỗi cung ứng khoáng sản quan trọng toàn cầu.

Hội nghị Bộ trưởng IEA 2026 quy tụ gần 60 bộ trưởng, lãnh đạo cấp cao từ các quốc gia thành viên và liên kết, cùng sự tham gia đối thoại của hàng chục giám đốc điều hành đến từ các tập đoàn năng lượng và công nghệ EDF, TotalEnergies, Shell...

Hội nghị nhằm thống nhất các định hướng chiến lược giúp tăng cường an ninh năng lượng trong kỷ nguyên điện khí hóa, đồng thời đảm bảo quá trình chuyển đổi năng lượng diễn ra an toàn, bền vững và hợp lý về chi phí cho tất cả quốc gia.

Bảo Bảo