Việt Nam, Campuchia thúc đẩy hợp tác giữa các tỉnh giáp biên

Việt Nam và Campuchia nhất trí thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư song phương, tăng cường hợp tác giữa các tỉnh giáp biên.

Phó thủ tướng Trần Lưu Quang và Phó thủ tướng, Bộ trưởng Nội vụ Campuchia Sar Kheng hôm nay đồng chủ trì Hội nghị Hợp tác và phát triển các tỉnh biên giới Việt Nam - Campuchia lần thứ 12 ở Tây Ninh, với sự tham dự của lãnh đạo các bộ, ngành liên quan và các tỉnh giáp biên Việt Nam - Campuchia.

Theo thông cáo chung, hai bên nhất trí đẩy mạnh hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư, tăng cường hợp tác kết nối giữa các tỉnh giáp biên, thúc đẩy liên kết chuỗi cung ứng, sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh doanh, thực hiện các hiệp định liên quan.

Phó thủ tướng Trần Lưu Quang (phải) bắt tay Phó thủ tướng, Bộ trưởng Nội vụ Campuchia Sar Kheng. Ảnh: BNG

Hai bên quyết tâm duy trì tăng trưởng thương mại song phương nói chung và các hoạt động biên mậu nói riêng, thúc đẩy triển khai hiệu quả Hiệp định Thương mại biên giới và khuyến khích doanh nghiệp hai nước tìm kiếm cơ hội cùng phát triển Đặc khu kinh tế Campuchia - Việt Nam ở các tỉnh Campuchia giáp biên giới Việt Nam.

Hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư là một trong những điểm sáng trong quan hệ Việt Nam - Campuchia. Thương mại song phương đạt trên 10,57 tỷ USD trong năm 2022, tăng gần 11% so với năm 2021. Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn thứ ba của Campuchia và là đối tác thương mại lớn nhất của Campuchia trong ASEAN.

Việt Nam hiện có 205 dự án đầu tư còn hiệu lực ở Campuchia với tổng vốn đăng ký đạt 2,94 tỷ USD, đứng đầu ASEAN và trong nhóm 5 nước có đầu tư trực tiếp lớn nhất tại Campuchia. Campuchia đứng thứ hai trong số 79 quốc gia, vùng lãnh thổ mà Việt Nam có đầu tư ra nước ngoài.

Việt Nam và Campuchia đánh giá cao tầm quan trọng của hợp tác trong lĩnh vực an ninh, quốc phòng nhằm giữ vững hòa bình, ổn định, an ninh của mỗi nước. Lực lượng chức năng và chính quyền các cấp của hai bên đã hợp tác phòng ngừa, ngăn chặn và trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội trên khu vực biên giới.

Hai bên tái khẳng định giữ vững nguyên tắc không cho phép lực lượng thù địch sử dụng lãnh thổ nước này làm phương hại nước kia, phối hợp thực hiện văn bản pháp lý liên quan công tác biên giới đất liền, phát triển hệ thống cửa khẩu biên giới đất liền, thúc đẩy đầu tư cơ sở hạ tầng, giao thông kết nối hai bên biên giới và kết nối khu vực cửa khẩu với các trung tâm kinh tế lớn mỗi nước.

Hai bên cũng khuyến khích các tỉnh biên giới tiếp tục đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực giao thông vận tải, nông lâm ngư nghiệp, tài nguyên nước và khí tượng, năng lượng, giáo dục, công tác xã hội, văn hóa, thể thao, du lịch, y tế, tư pháp, thông tin, truyền thông.

Như Tâm