Việt Nam bình luận về hộ chiếu tăng 10 bậc

Bộ Ngoại giao cho hay tiếp tục đề nghị các nước đơn giản hóa thủ tục, miễn thị thực cho công dân, khi được đề nghị bình luận về việc Việt Nam tăng 10 bậc trong bảng xếp hạng hộ chiếu toàn cầu.

"Công dân mang hộ chiếu Việt Nam có thể nhập cảnh tại 55 điểm đến trên thế giới không cần xin thị thực, hoặc được đơn giản hóa thủ tục như thị thực điện tử hay thị thực tại cửa khẩu", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết trong cuộc họp báo ngày 20/7.

Việt Nam xếp thứ 82 trong bảng xếp hạng do công ty tư vấn định cư Henley & Partners có trụ sở tại London, Anh công bố ngày 19/7. Theo bảng xếp hạng này, Việt Nam tăng 10 bậc so với cuối năm 2022.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng trả lời họp báo thường kỳ vào ngày 22/6. Ảnh: Giang Huy

Trưởng ban Thư ký Hội đồng Tư vấn Du lịch (TAB) Hoàng Nhân Chính cho biết Việt Nam tăng hạng thứ tự hộ chiếu là "tín hiệu đáng mừng". Theo ông, điều này có thể do thế giới đánh giá cao về mức độ ổn định về kinh tế, chính trị, an ninh an toàn của các nước Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, trong khi "nhiều nước khác tụt hạng do bất ổn".

Tuy nhiên, so với các quốc gia Đông Nam Á, ông Chính chỉ ra hộ chiếu Việt Nam "vẫn nằm top cuối trong khu vực", cao hơn Lào (thứ 87), Myanmar (89) và bằng Campuchia. Việt Nam xếp sau Singapore (thứ nhất), Malaysia (11), Brunei (20), Đông Timor (55), Thái Lan (64), Indonesia (69), Philippines (74).

Trước thông tin hộ chiếu Việt Nam vẫn xếp sau nhiều quốc gia Đông Nam Á khác, bà Hằng cho biết phía Việt Nam trong những cuộc tiếp xúc thời gian qua với các nước đối tác đã đề nghị xem xét đơn giản hóa thủ tục cấp thị thực hoặc miễn thị thực nhập cảnh cho công dân Việt Nam.

"Đề nghị này nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công dân Việt Nam và các nước giao thương, đi lại, trao đổi giao lưu nhân dân, góp phần thúc đẩy và phát triển quan hệ hữu nghị", người phát ngôn nói.

Dẫn đầu bảng xếp hạng của Henley & Partners là Singapore, khi hộ chiếu nước này cho phép công dân được nhập cảnh miễn thị thực với 192 điểm đến trên toàn cầu.

Đức xếp thứ hai với 190 điểm đến được miễn thị thực. Nhật Bản tụt xuống vị trí thứ ba còn Anh ở vị trí thứ tư. Mỹ, nước từng đứng đầu bảng xếp hạng cách đây gần một thập niên, ở vị trí thứ tám.

Henley & Partners xếp thứ bậc của 199 cuốn hộ chiếu cùng 227 điểm đến trên thế giới và cập nhật theo thời gian thực suốt cả năm, cũng như những thay đổi mới nhất về chính sách thị thực có hiệu lực.

Bảng xếp hạng của Henley & Partners lấy dữ liệu từ Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế, cơ sở dữ liệu thông tin du lịch lớn nhất, chính xác nhất, và được công bố hàng năm, bắt đầu từ 2005. Phương pháp này khác với các chỉ số hộ chiếu khác, như chỉ số do công ty tư vấn tài chính Arton Capital công bố, đưa Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất lên vị trí dẫn đầu vào năm ngoái.

Nguyễn Tiến - Thanh Danh