Việt Nam - Bangladesh: Chờ 'song sát' Xuân Son và Hoàng Hên

Hà NộiNhờ giành vé sớm dự Asian Cup 2027, HLV Kim Sang-sik có thêm cơ hội thử nghiệm cho đội tuyển Việt Nam, trong đó cặp đôi nhập tịch Nguyễn Xuân Son và Đỗ Hoàng Hên là tâm điểm.

Một trong những quan điểm nghề nghiệp của HLV Kim Sang-sik là "thành bại của tướng phụ thuộc nhiều vào quân". Đó là khả năng thực hiện chiến thuật mà ban huấn luyện đề ra, khả năng tự ứng biến trước những bất ngờ hay trình độ của quân số đang có.

Đến hôm qua, ở họp báo trước trận giao hữu với Bangladesh, ông hiếm hoi tự nhận "đội tuyển đang mạnh lên". Sự tự tin ấy đến khi vé dự vòng chung kết Asian Cup 2027 đã nằm trong tay sau khi Malaysia bị xử thua 0-3 hai trận đấu với Việt Nam và Nepal. Nó còn được gia tăng khi đội tuyển hội tụ thêm những tinh binh.

Trung vệ Trần Đình Trọng (thứ ba từ phải sang) trao đổi với HLV Kim Sang-sik (phải) ở buổi tập của đội tuyển Việt Nam tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam (VYS) ở Hà Nội chiều 24/3/2026. Ảnh: Hiếu Lương

Sau thời gian dài vắng mặt vì chấn thương, hai tài năng ở hàng thủ, là Trần Đình Trọng và Đoàn Văn Hậu, lần đầu tiên được làm việc với HLV Kim. Trình độ của họ đã được kiểm chứng từ giai đoạn 2017 – 2022 dưới thời một HLV Hàn Quốc khác là Park Hang-seo. Khi đạt thể trạng và phong độ ổn định, HLV Kim cho biết cặp đôi "đủ tư cách khoác áo đội tuyển", sau thời gian theo dõi sát sao.

Tiền vệ nhập tịch gốc Brazil Đỗ Hoàng Hên cũng thu hút nhiều chú ý và nhận nhiều kỳ vọng vào màn ra mắt hôm nay. Hên, tên Brazil là Hendrio Araujo da Silva, đã chứng minh năng lực ở Bình Định, Nam Định và Hà Nội FC. Anh là cầu thủ tấn công hay bậc nhất V-League trong 4 năm qua.

Hên đã thích nghi rất nhanh với văn hóa Việt Nam. Khả năng nói tiếng Việt của anh được cải thiện nhiều sau hơn một năm tập trung học hành, và thậm chí là tốt nhất trong số những cầu thủ mới có quốc tịch Việt Nam. Sự kỷ luật trong tập luyện và sinh hoạt của Hên cũng trở thành điểm ấn tượng với nhiều đồng đội.

Khi sự hòa nhập được giải quyết, ban huấn luyện và người hâm mộ cùng kỳ vọng Hoàng Hên và Xuân Son sẽ tạo thành song sát uy lực trên hàng công đội tuyển, với màn trình diễn đỉnh cao như khi giúp Nam Định vô địch V-League 2023-2024. Ở mùa ấy, Son ghi 31 và kiến tạo 6 bàn, còn thông số của Hên là 10 và 9.

Đỗ Hoàng Hên (số 9) và Nguyễn Xuân Son (12) đến sân tập ở Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam ở tại Hà Nội ngày 24/3/2026. Ảnh: Hiếu Lương

Cả Son và Hên đều hạnh phúc khi được kết hợp trở lại. Họ không phải mẫu bạn thân ngoài đời nhưng là đối tác ăn ý khi xỏ giày vào sân. "Có cảm giác họ không cần nhìn cũng biết nhau đang ở đâu", HLV CLB Nam Định Vũ Hồng Việt cho hay.

HLV Kim Sang-sik thì cho biết: "Hên giúp chúng tôi có thêm nhiều phương án tạo ra cơ hội dứt điểm ghi bàn. Chúng tôi cũng có nhiều ý tưởng khi kết hợp Son và Hên, như chơi hai tiền đạo hoặc một người đá cắm".

Với những cái tên chất lượng cùng tinh thần thoải mái, HLV Mano Polking cho rằng các cầu thủ cần tận hưởng thời gian ở đội tuyển. "Giờ là lúc HLV Kim Sang-sik tận dụng các trận đấu kiểu này để sử dụng những cầu thủ mới, và quan trọng hơn cả là làm quen với lối chơi", HLV trưởng CLB Công an Hà Nội cho biết.

Đội tuyển Bangladesh là đối thủ rất vừa vặn với bối cảnh của Việt Nam hiện tại, và là cữ dượt trước khi gặp Malaysia.

Bangladesh xếp thứ 181 FIFA, kém Việt Nam 78 bậc và sẽ thi đấu các trận trong tháng 3 với tâm thế thoải mái khi hết cơ hội dự Asian Cup 2027. Họ từng là một đội tuyển chất lượng ở châu Á vào những năm 1990. Tuy nhiên, những án phạt của FIFA, sự ảnh hưởng bởi chính trị và tham nhũng của Liên đoàn khiến nền bóng đá suy yếu.

Tiền vệ Hamza Choudhury (trái) ở buổi tập của đội tuyển Bangladesh tại sân Hàng Đẫy ở Hà Nội ngày 25/3/2026. Ảnh: Hiếu Lương

Đến năm 2022, Bangladesh mới có những bước tiến, khi HLV Javier Cabrera tới dẫn dắt ĐTQG. Quốc gia Nam Á này cũng bắt đầu tận dụng nhiều hơn những cầu thủ lai. Một trong những cuộc đàm phán thành công nhất là thuyết phục Hamza Choudhury chơi cho đội tuyển vào năm 2025. Tiền vệ sinh năm 1997 có bố người Anh và mẹ Bangladesh. Anh trưởng thành ở lò đào tạo Leicester City, và đã thi đấu thường xuyên ở Ngoại hạng Anh, hạng Nhất Anh từ năm 2015.

Bên cạnh Choudhury, 4 cầu thủ khác sinh ra tại nước ngoài, gồm Tariq Kazi (Phần Lan), Jamal Bhuyan (Đan Mạch), Zayyan Ahmed (Mỹ) và Shamit Shome (Canada). Trong khi đó, Ahmed đang chơi cho Rimal Al-Shara - CLB ở hạng Ba UAE, còn tiền đạo Fahamedhul Islam chơi tại Serie D cho Olbia Calcio.

Hiếu Lương