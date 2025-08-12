Thứ ba, 12/8/2025
Việt Nam 1-0 Thái Lan (H2): Bích Thùy sút xa

Hải PhòngViệt Nam mở tỷ số trước Thái Lan ở lượt cuối bảng A, ASEAN Cup nữ 2025 trên sân Lạch Tray.

  • 61'

    Bích Thùy sút xa

    Bích Thùy cướp bóng ở cự ly khoảng hơn 30 m, rồi đẩy hai nhịp và sút luôn trong thế khó. Thủ môn Thái Lan dễ dàng bắt gọn.

  • 58'

    Việt Nam chơi chậm

    Đang dẫn bàn, các cầu thủ chủ nhà chủ động đá chậm, chuyền bóng ngắn liên tục. Thái Lan cũng không dám đẩy cao đội hình để tranh chấp.

  • tha-i-thi-tha-o-jpeg-175500688-3781-2811

    Pha xử lý của Thái Thị Thảo. Ảnh: Lê Tân

  • 51'

    Hai cầu thủ Thái Lan nằm sân

    Hải Linh tranh bóng với hai cầu thủ Thái Lan cùng lúc, khiến hai cầu thủ này bị đau. Trọng tài thổi phạt chủ nhà trong tình huống này.

  • 49'

    Chủ nhà tập trung tấn công cánh trái

    Hầu hết đợt lên bóng của Việt Nam tới từ cánh trái, nơi có Thu Thảo và Nguyễn Thị Vạn.

  • Hiệp hai bắt đầu

    Việt Nam giao bóng.

  • 45'+2

    Hết hiệp một

    Việt Nam dẫn Thái Lan 1-0 nhờ bàn thắng của Thu Thảo.

    thu-tha-o-2-1755006097-1755006-8791-2504

    Thu Thảo sau khi mở tỷ số. Ảnh: Lê Tân

  • 43'

    Lạch Tray mở hội

    Kể từ bàn thắng của Thu Thảo, khán giả sân Lạch Tray liên tục hát và hò reo cổ vũ từng đợt lên bóng của chủ nhà. Có những tình huống máy quay phải rung lên vì khán giả nhảy làm rung khán đài.

  • 39'

    Bích Thùy lại bỏ lỡ

    Nguyễn Thị Vạn thoát xuống bên trái, rồi chuyền ngược ra tuyến hai cho Bích Thùy sút một chạm, nhưng bóng trúng người cầu thủ Thái Lan.

  • thu-tha-o-jpeg-1755005101-1755-3810-6647

    Thu Thảo (trái) mừng bàn mở tỷ số. Ảnh: Lê Tân

    tuye-n-vie-t-nam-jpeg-17550061-1813-2084

    Cầu thủ Việt Nam tri ân tiền vệ Dương Thị Vân, vì cô phải rời sân bằng xe cấp cứu ở trận trước. Ảnh: Lê Tân

Tối 12/8 trên sân Lạch Tray, tuyển nữ Việt Nam buộc phải thắng Thái Lan mới chiếm đỉnh bảng A ASEAN Cup nữ 2025. Sau hai lượt đầu, cả hai đội cùng toàn thắng và giữ sạch lưới, nhưng Việt Nam xếp nhì do kém một bàn hiệu số.

Đội hình xuất phát của Việt Nam trong trận ra quân gặp Campuchia tối 6/8/2025. Ảnh: Anh Đức

Lịch sử đối đầu gần đây nghiêng hẳn về Việt Nam, với nhiều chiến thắng quan trọng tại SEA Games và vòng play-off Asian Cup nữ 2022. Tuy nhiên, điểm yếu của đội chủ nhà là khả năng tận dụng cơ hội, khi mới đạt tỷ lệ chuyển hóa bàn thắng 17,8% từ 73 cú dứt điểm.

Thái Lan dưới sự dẫn dắt của HLV Futoshi Ikeda trẻ hóa đội hình, nổi bật với Kanjanathat Phomsri, Janista Jinantuya và hai cầu thủ gốc Mỹ. Dù mất suất dự Asian Cup 2026, họ vẫn quyết tâm cạnh tranh danh hiệu khu vực.

Đối thủ tiếp theo của hai chưa thể xác định do ở bảng B, Myanmar, Philippines và U23 Australia còn tranh chấp căng thẳng.

Quang Dũng - Hoàng An

