Việt Nam 1-0 Thái Lan (H2): Bích Thùy sút xa

61'
Bích Thùy sút xa
Bích Thùy cướp bóng ở cự ly khoảng hơn 30 m, rồi đẩy hai nhịp và sút luôn trong thế khó. Thủ môn Thái Lan dễ dàng bắt gọn.
58'
Việt Nam chơi chậm
Đang dẫn bàn, các cầu thủ chủ nhà chủ động đá chậm, chuyền bóng ngắn liên tục. Thái Lan cũng không dám đẩy cao đội hình để tranh chấp.
51'
Hai cầu thủ Thái Lan nằm sân
Hải Linh tranh bóng với hai cầu thủ Thái Lan cùng lúc, khiến hai cầu thủ này bị đau. Trọng tài thổi phạt chủ nhà trong tình huống này.
49'
Chủ nhà tập trung tấn công cánh trái
Hầu hết đợt lên bóng của Việt Nam tới từ cánh trái, nơi có Thu Thảo và Nguyễn Thị Vạn.
Hiệp hai bắt đầu
Việt Nam giao bóng.
45'+2
Hết hiệp một
Việt Nam dẫn Thái Lan 1-0 nhờ bàn thắng của Thu Thảo.
43'
Lạch Tray mở hội
Kể từ bàn thắng của Thu Thảo, khán giả sân Lạch Tray liên tục hát và hò reo cổ vũ từng đợt lên bóng của chủ nhà. Có những tình huống máy quay phải rung lên vì khán giả nhảy làm rung khán đài.
39'
Bích Thùy lại bỏ lỡ
Nguyễn Thị Vạn thoát xuống bên trái, rồi chuyền ngược ra tuyến hai cho Bích Thùy sút một chạm, nhưng bóng trúng người cầu thủ Thái Lan.
