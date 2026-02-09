Việt kiều Australia tìm lại nụ cười nhờ trồng răng implant tại SGC

Ông Định, Việt kiều Australia, 60 tuổi, về Việt Nam trồng răng implant nhằm cải thiện khả năng ăn nhai, khắc phục tình trạng hàm tháo lắp lỏng lẻo và lấy lại tự tin khi giao tiếp.

Do tuổi cao và viêm nha chu mạn tính, ông Định mất nhiều răng hàm trên và dưới. Trước đây, ông phải dùng hàm tháo lắp để ăn uống, nhưng theo thời gian, hàm ngày càng lỏng, cọ xát vào nướu gây đau và khó chịu, khiến ông không thể ăn những món yêu thích.

Tình trạng này thôi thúc ông quyết định làm lại hàm răng mới và tìm hiểu phương pháp cấy ghép implant. Tuy nhiên, chi phí điều trị tại Australia quá cao so với khả năng tài chính của một người đã nghỉ hưu.

Ông Định trước khi làm răng. Ảnh: SGC

"Tôi dùng hàm tháo lắp đã 6, 7 năm, rất bất tiện. Có lúc đang nói chuyện với bạn bè mà cười lớn là nó rớt ra", ông Định chia sẻ.

Thông qua một người bạn tại Australia từng điều trị răng ở Việt Nam, ông biết đến nha khoa SGC (TP HCM). Sau khi tìm hiểu và trao đổi trực tuyến với bác sĩ về phác đồ điều trị, ông quyết định đặt vé về nước để bắt đầu hành trình tìm lại nụ cười và khả năng ăn nhai.

Trái với lo lắng ban đầu về thời gian điều trị kéo dài, tại SGC, ông được bác sĩ xây dựng phác đồ tương tự nội dung đã tư vấn trực tuyến, với thời gian thực hiện từ 7 đến 10 ngày tại Việt Nam. Phác đồ được cá nhân hóa theo lịch trình, giúp ông chủ động sắp xếp thời gian thăm người thân và kết hợp du lịch, nghỉ dưỡng.

Bác sĩ đang điều trị răng cho bệnh nhân. Ảnh: SGC

Để khắc phục tình trạng mất răng, nha khoa tư vấn cho ông cấy ghép 4 trụ implant hàm trên và 4 trụ implant hàm dưới (All-on-4 hai hàm), thay thế cho hàm tháo lắp. Bác sĩ áp dụng công nghệ cấy ghép implant DSG - công nghệ định vị hiện đại giúp xác định vị trí đặt trụ tối ưu trên xương hàm, góp phần rút ngắn thời gian thực hiện, tăng độ an toàn và khả năng tích hợp xương.

Nhớ lại quá trình điều trị, ông Định cho biết: "Tôi nghĩ cắm implant sẽ đau, thực tế rất nhẹ nhàng. Bác sĩ làm nhanh, phụ tá ân cần, nên tôi ước mình làm sớm hơn".

Nhân viên SGC đón khách việt kiều từ sân bay. Ảnh: SGC

Do mất răng trong thời gian dài, phần xương hàm trên của ông bị tiêu nhiều. Vì vậy, bác sĩ hỗ trợ miễn phí chi phí ghép xương hàm nhằm giúp trụ implant tích hợp tốt và vững chắc hơn. Đây là chương trình hỗ trợ dành cho khách hàng sử dụng dịch vụ implant All-on tại phòng khám, góp phần giảm gánh nặng tài chính và giúp người bệnh yên tâm điều trị.

Ngoài điều trị chuyên môn, cơ sở này còn cung cấp dịch vụ đưa đón sân bay - nha khoa - khách sạn và hỗ trợ lưu trú cho khách hàng ở xa. Đây là mối quan tâm của nhiều người khi lựa chọn trồng răng implant tại TP HCM, đặc biệt là Việt kiều lâu năm chưa về nước, còn e ngại việc di chuyển. Gói hỗ trợ trọn gói còn bao gồm chụp phim CT Conebeam và thăm khám trực tiếp với bác sĩ chuyên khoa khi khách hàng đặt lịch trước.

Ông Định sau khi trồng răng implant. Ảnh: SGC

Sau 6 tháng, ông Định quay lại Việt Nam để hoàn tất giai đoạn cuối cùng. Khi kết quả đánh giá cho thấy trụ implant tích hợp xương đạt yêu cầu, bác sĩ tiến hành phục hình răng trên implant. Từ đó, ông có thể ăn uống bình thường và tự tin gặp gỡ bạn bè.

"Tôi rất vui khi răng vừa đẹp vừa chắc chắn hơn trước. Từ giờ gặp bạn bè, tôi tự tin hẳn", ông Định nói.

Thế Đan