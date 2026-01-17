Viếng thiền viện trăm tuổi, tượng Phật 34 m ở Hong Kong

Đảo Lantau nằm ở phía tây Hong Kong, là hòn đảo lớn nhất đặc khu với diện tích khoảng 147 km2. Nơi đây được xem là cửa ngõ giao thông quốc tế khi tập trung Sân bay Quốc tế Hong Kong và các tuyến cao tốc trọng điểm. Du khách có thể đến Lantau bằng tàu MTR Tung Chung, xe buýt, taxi hoặc lái xe từ trung tâm Hong Kong.

Hòn đảo này có nhiều điểm đến hút khách, Phật tử trong và ngoài nước. Dưới đây là 5 điểm phù hợp lịch trình tham quan, chiêm bái dịp đầu năm.