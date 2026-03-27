Viện PSO giới thiệu chương trình đào tạo cho CEO

Viện Khoa học Ứng dụng PSO giới thiệu chương trình CEO MasterClass hướng tới lãnh đạo nâng cao năng lực quản trị, ra quyết định và thích ứng biến động thị trường.

Theo đại diện Viện Khoa học Ứng dụng PSO, sự phát triển nhanh của công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI), đang làm thay đổi cách doanh nghiệp vận hành và ra quyết định, kéo theo yêu cầu mới với vai trò của CEO.

Trước bối cảnh đó, đơn vị phối hợp Viện Đào tạo Quốc tế ISB (Đại học Kinh tế TP HCM) và Western Sydney Việt Nam ra mắt chương trình CEO MasterClass. Hoạt động hướng đến hỗ trợ CEO và đội ngũ lãnh đạo nâng cao năng lực điều hành trong môi trường kinh doanh nhiều biến động.

TS Lê Huỳnh Phương Thục, Chủ tịch Viện PSO chia sẻ tại buổi ra mắt. Ảnh: PSO

Chương trình quy tụ 12 giảng viên, gồm CEO đương nhiệm, cựu CEO và các chuyên gia học thuật trong lĩnh vực quản trị kinh doanh. Nội dung đào tạo được xây dựng thành 6 chuyên đề, hướng đến phát triển 5 năng lực cốt lõi cho CEO.

Các năng lực này gồm nhạy bén chiến lược và đổi mới mô hình kinh doanh; tư duy công nghệ và ứng dụng số; năng lực ra quyết định, điều hành và quản trị tài chính; tư duy phát triển và khả năng tự huấn luyện; cùng với vị thế ảnh hưởng và nghệ thuật lãnh đạo.

Theo các chuyên gia, AI không còn dừng ở việc hỗ trợ xử lý dữ liệu hay tạo nội dung mà đang tiến tới khả năng tự lập kế hoạch, thực hiện nhiều tác vụ trong quy trình vận hành. Điều này khiến cấu trúc tổ chức thay đổi, khi con người và hệ thống công nghệ cùng tham gia vận hành.

Bà Trần Thị Lan Anh, Board Advisor của nhiều doanh nghiệp Việt Nam, cho rằng lãnh đạo doanh nghiệp cần chuyển từ cách quản lý truyền thống sang điều phối hệ sinh thái công việc. Trong đó, CEO phải hiểu cách công nghệ hoạt động trong tổ chức, đồng thời chuyển hóa mục tiêu chiến lược thành định hướng rõ ràng để hệ thống vận hành hiệu quả.

Theo bà, tư duy hệ thống và khả năng kết nối các nguồn lực như con người, dữ liệu, công nghệ trở thành yêu cầu quan trọng với lãnh đạo trong giai đoạn mới.

Bà Trần Thị Lan Anh, Board Advisor của nhiều doanh nghiệp Việt Nam. Ảnh: PSO

Ở góc độ vận hành, ông Kim Lê Huy, Tổng giám đốc, Phó chủ tịch ngành hàng tiêu dùng DKSH Việt Nam, nhấn mạnh năng lực ra quyết định là yếu tố then chốt. Trong nhiều trường hợp, CEO phải đưa ra quyết định khi dữ liệu chưa đầy đủ, đòi hỏi kinh nghiệm thực tiễn và hiểu biết sâu về hệ thống doanh nghiệp.

Những yêu cầu này cũng là nền tảng để chương trình CEO MasterClass xây dựng nội dung đào tạo. TS Lê Huỳnh Phương Thục, Chủ tịch Viện PSO, cho biết chương trình kết hợp giữa tri thức quản trị hiện đại và kinh nghiệm điều hành thực tế từ các lãnh đạo doanh nghiệp.

Thay vì chỉ tiếp cận lý thuyết, học viên có cơ hội học từ các tình huống thực tiễn, được đúc kết qua quá trình điều hành ở nhiều lĩnh vực khác nhau.

Theo TS Thục, trong bối cảnh công nghệ, kinh tế và địa chính trị liên tục biến động, việc xây dựng khung năng lực cốt lõi giúp CEO có nền tảng để thích ứng và duy trì tăng trưởng.

Ông Kim Lê Huy, Tổng giám đốc, Phó chủ tịch ngành hàng tiêu dùng DKSH Việt Nam. Ảnh: PSO

Ở góc nhìn học thuật, PGS.TS Trần Hà Minh Quân, Hiệu trưởng Trường Tài năng, Đại học Kinh tế TP HCM, kiêm Viện trưởng ISB, cho rằng đào tạo lãnh đạo cần tăng cường kết nối giữa lý thuyết và thực tiễn.

Ông nhận định mỗi ngành nghề có đặc thù riêng, do đó việc tiếp cận đa ngành, đa góc nhìn sẽ giúp CEO hiểu rõ hơn cách xây dựng và triển khai chiến lược trong các bối cảnh khác nhau.

Theo ban tổ chức, cách tiếp cận này giúp lãnh đạo doanh nghiệp có cái nhìn toàn diện hơn về môi trường kinh doanh, từ đó nâng cao khả năng ra quyết định và điều hành trong thực tế.

Thái Anh