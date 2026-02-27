Sợ hãi khi bị chồng cũ đánh đập, đòi xâm hại

Tôi thực sự rất sợ, giờ sống trong tâm trạng bất an khi nhà chỉ có hai mẹ con.

Tôi ly hôn gần hai năm nay. Trước đây chồng cũ của tôi hay rượu chè, cờ bạc, nóng tính và từng vũ phu. Tôi đã vài lần bị đánh. Sau nhiều lần chịu đựng, tôi chọn dừng lại vì không muốn con lớn lên trong cảnh đó. Từ ngày ly hôn, anh ta thỉnh thoảng xuống thăm con. Mỗi lần xuống, anh ta chỉ ngồi chơi với con một lúc rồi về, không gây chuyện gì. Vì những lần trước đều yên ổn nên tôi dần mất cảnh giác.

Tối hôm qua, khoảng 7 giờ, anh ta tới. Nhà chỉ có hai mẹ con. Anh ta mua đồ ăn tới, nói là để cả ba cùng ăn cho vui. Tôi thấy anh ta nói chuyện lịch sự, cư xử bình thường, lại đã có bạn gái (tôi thấy đăng trên mạng xã hội) nên cũng không nghĩ ngợi nhiều. Ăn xong, anh ta chơi với con một lúc vui vẻ. Gần 9 giờ, con tôi (4 tuổi) vào phòng ngủ. Anh ta đứng dậy chào tôi để về. Không ngờ ngay khi đứng dậy, anh ta bất ngờ ôm lấy tôi từ phía sau, rồi định giở trò.

Tôi hoảng loạn, đẩy ra và nói rõ chúng tôi đã ly hôn, không có quyền đụng chạm như vậy. Anh ta không dừng lại, còn nổi nóng khi tôi phản kháng. Sau đó là xô xát, đánh đập tôi. Hàng xóm nghe thấy to tiếng, chạy sang xem, tôi mới thoát được khỏi anh ta. Sau đó, tôi báo công an. Họ có xuống làm việc và xử lý.

Hôm nay, anh ta gọi điện đe dọa tôi, nói năng hung hăng. Tôi thực sự rất sợ. Giờ tôi sống trong tâm trạng bất an khi nhà chỉ có hai mẹ con. Với kiểu người như anh ta, không biết còn làm ra những chuyện gì. Tôi rất rối, không biết nên làm gì lúc này để hoàn toàn thoát khỏi anh ta. Mong nhận được lời khuyên từ mọi người.

Thu Thủy