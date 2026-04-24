Viêm phổi, suy hô hấp do sởi ở tuổi trung niên

Hà NộiChị Ngà, 40 tuổi, không bệnh nền, tổn thương phổi sau khi mắc sởi, khó thở, sốt cao, môi tím.

"Đây là trường hợp điển hình mắc sởi và trở nặng ở người lớn", bác sĩ Đàm Thị Thanh Tâm, khoa Nội Tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, ngày 24/4 cho biết, thêm rằng chị Ngà trước đó khỏe mạnh, không sử dụng thuốc gây suy giảm miễn dịch, chưa tiêm phòng sởi.

Ban đầu, bệnh nhân khám tại một cơ sở y tế, điều trị ngoại trú với chẩn đoán sởi kèm viêm mũi họng cấp. Bệnh trở nặng nhanh, chị sốt liên tục 39-40 độ C, ho từng cơn, đau rát họng nhiều, ban lan khắp cơ thể, kèm khó thở, hụt hơi, đau ngực.

Người bệnh được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội.

Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội ghi nhận phổi bệnh nhân giảm thông khí, có ran nổ hai đáy phổi, xét nghiệm cho thấy bạch cầu và pro-calcitonin tăng cao, tiểu cầu giảm. Bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân mắc sởi biến chứng viêm phổi, suy hô hấp, nguy cơ nhiễm khuẩn huyết và sốc nhiễm khuẩn.

Bệnh nhân được thở oxy kính 3 lít/phút, dùng kháng sinh để kiểm soát bội nhiễm, bổ sung vitamin A liều cao. Bác sĩ cũng truyền dịch bù điện giải, nuôi dưỡng tĩnh mạch đồng thời tập phục hồi chức năng hô hấp sớm.

Sau 4 ngày điều trị, bệnh nhân hạ sốt, giảm đau họng. Ngày thứ 8 hết sốt, phổi thông khí rõ, không còn ran. Các chỉ số xét nghiệm dần trở về bình thường, siêu âm không còn dịch màng tim, tổn thương phổi cải thiện rõ rệt, người bệnh xuất viện.

Sởi lây qua không khí, giọt bắn hoặc chạm các bề mặt bàn, ghế, tay nắm cửa dính dịch tiết sau đó đưa tay lên mắt, mũi, miệng. Theo bác sĩ Tâm, nhiều người nghĩ sởi là bệnh nhẹ, chỉ gặp ở trẻ em, tuy nhiên người lớn vẫn có thể diễn tiến nặng.

Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh (CDC) Mỹ thống kê cứ 5 người thì có một người chưa tiêm vaccine mắc sởi phải nhập viện, với các biến chứng như viêm phổi, suy hô hấp, viêm gan, viêm não, loét giác mạc, nhiễm khuẩn huyết... Trong đó, viêm phổi là biến chứng nguy hiểm nhất, dễ dẫn đến suy hô hấp, rối loạn đông máu, tổn thương gan, tràn dịch màng tim - phổi. Phụ nữ mang thai mắc sởi tăng nguy cơ viêm phổi, thai chết lưu, sinh non.

Hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu tiêu diệt virus sởi, điều trị chủ yếu là kiểm soát triệu chứng và xử trí biến chứng. Vì vậy, bác sĩ Tâm khuyến cáo người dân nhập viện ngay khi có dấu hiệu khó thở, mệt nhiều, đau ngực.

Sởi có thể phòng bằng vaccine. BS.CKI Nguyễn Tiến Đạo, Quản lý Y khoa, Hệ thống Tiêm chủng VNVC, cho biết người chưa có miễn dịch như chưa từng mắc sởi hoặc tiêm vaccine đều có nguy cơ mắc bệnh. Ba năm trở lại đây, cả nước ghi nhận nhiều ca mắc sởi ở trẻ em và người lớn do khoảng trống miễn dịch trong cộng đồng.

Hiện có nhiều loại vaccine phòng sởi gồm mũi đơn hoặc loại phối hợp 3 trong 1 phòng sởi – quai bị - rubella và 4 trong 1 phòng sởi – quai bị - rubella – thủy đậu.

Vaccine có thể tiêm chủng cho trẻ em và người lớn từ 9 tháng tuổi hoặc từ 12 tháng tuổi trở lên. Hai mũi vaccine sởi được chứng minh có hiệu quả phòng bệnh lên đến 98%.

Phụ nữ mang thai nên tiêm ngừa trước 1 tháng hoặc 3 tháng tùy theo loại vaccine. Những thành viên khác trong gia đình cũng cần rà soát lịch sử tiêm chủng để chích ngừa đủ mũi.

