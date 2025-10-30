VieChannel

Tổ chức sáng tạo nội dung của năm

Được thành lập từ năm 2008, Vie Channel - thành viên DatVietVAC Group Holdings - là một trong những đơn vị tiên phong thay đổi cách nhìn về truyền thông, giải trí tại Việt Nam. Đơn vị ghi dấu ấn qua nhiều chương trình như Người ấy là ai?, Siêu trí tuệ Việt Nam, The masked singer Vietnam, Sóng, Rap Việt...

Hưởng ứng chủ trương phát triển công nghiệp văn hóa, Vie Channel sáng tạo những chương trình giải trí đậm dấu ấn Việt, hình thành Vũ trụ "Say hi", đóng góp tích cực cho sự phát triển văn hóa - con người Việt. Đơn cử, show Anh trai say hi, Em xinh say hi liên tục hút fan, trở thành hiện tượng văn hóa đại chúng có sức ảnh hưởng lớn trong năm 2024-2025, liên tiếp dẫn đầu bảng xếp hạng trong nước, nhận loạt giải thưởng lớn.

Vie Channel cũng tổ chức chuỗi concert Anh trai say hi thành công giai đoạn 2024-2025, với 8 đêm diễn tại TP HCM, Hà Nội và Las Vegas (Mỹ). Hai concert Em xinh say hi concert tại TP HCM, Hà Nội thu hút hàng chục nghìn khán giả.

Ở mảng sản xuất, các phim Gạo nếp gạo tẻ, Cây táo nở hoa... được đón nhận bởi đông đảo khán giả yêu mến.

Ngoài ba kênh truyền hình ăn khách Vie Channel - HTV2, Vie GiảiTrí - VTVcab 1 và Vie Dramas - VTVcab 19, đơn vị còn mở rộng ảnh hưởng trên YouTube, Facebook, TikTok với hơn 22 triệu người theo dõi. Sự hiện diện mạnh mẽ trên đa nền tảng giúp Vie Channel tiếp cận hàng chục triệu người xem mỗi ngày, hiện thực hóa mục tiêu kiến tạo hệ sinh thái nội dung đa dạng, bền vững.