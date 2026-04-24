Video 'Trư Bát Giới' Mã Đức Hoa chào khán giả Việt gây chú ý

Trung QuốcMã Đức Hoa, đóng Trư Bát Giới trong "Tây du ký", nói ấn tượng tình cảm của khán giả Việt, khi giao lưu với một du học sinh.

Hôm 22/4, Ngô Kim Ngân - 21 tuổi, du học sinh năm 3 ngành Ngôn ngữ và Văn học Trung Quốc tại Đại học Bắc Kinh - đăng tải giây phút gặp gỡ diễn viên trên mạng xã hội Threads, nhận hơn 393 nghìn lượt xem, 36 nghìn lượt thích. Trong video, Mã Đức Hoa giới thiệu ông là người thủ vai Trư Bát Giới trong Tây du ký bản năm 1986, từng có dịp đến thăm Việt Nam. Ông cho biết: "Việt Nam là đất nước tuyệt vời, hơn nữa người dân vô cùng nhiệt tình. Mong tình hữu nghị Việt -Trung của chúng ta mãi vững bền".

'Trư Bát Giới' Mã Đức Hoa gửi lời chào khán giả Việt Diễn viên Mã Đức Hoa chào khán giả Việt Nam. Video: Ngô Kim Ngân cung cấp

Nhiều người nói hình ảnh của diễn viên gợi nhớ tuổi thơ. Một tài khoản bình luận, thu hút 364 lượt thích: "Ông là ký ức của rất nhiều người, chỉ cần nhìn thấy là nhớ lại ngay". Một người khác viết: "Dàn diễn viên của phim nay đã lớn tuổi, nhiều người không còn nữa. Việc gặp được họ là điều rất may mắn, chúc mừng bạn".

Kim Ngân cho biết quay video trước đó tám ngày, khi diễn viên Mã Đức Hoa được mời đến chia sẻ trong một tiết học của bộ môn Tây du ký và Văn hóa Trung Quốc tại Đại học Bắc Kinh. Khi đó, cô đến đón một người bạn tham gia lớp học này, tình cờ thấy ông Mã Đức Hoa chụp hình cùng sinh viên nên tiến lại xin giao lưu. Cô ấn tượng với sự thân thiện và gần gũi của diễn viên. "Vì có nhiều thế hệ khán giả hâm mộ phim, tôi nhờ ông gửi lời chào để ghi lại kỷ niệm", Kim Ngân nói.

Diễn viên Mã Đức Hoa (thứ tư từ phải qua) giao lưu với sinh viên Đại học Bắc Kinh (Trung Quốc), hôm 14/4. Ảnh: Ngô Kim Ngân cung cấp

Mã Đức Hoa, 81 tuổi, sinh ở Bắc Kinh (Trung Quốc), từng làm việc ở đoàn Kinh kịch. Sau khi nổi tiếng với Tây du ký, ông chuyển sang đóng điện ảnh, truyền hình. Ngoài tác phẩm này, ông tham gia các phim Chủ tịch giả mạo, Đợi anh ở thiên đường. Những năm gần đây, diễn viên chủ yếu ghi hình show truyền hình, viết sách.

Xinhua đánh giá màn thể hiện của Mã Đức Hoa trong Tây du ký là kinh điển, quen thuộc nhiều thế hệ khán giả. Ông lột tả đáng yêu nét lười biếng, khôn vặt, ham ăn nhưng cũng có tình có nghĩa của nhân vật Trư Bát Giới. Theo China Times, Mã Đức Hoa thông thạo tiếng Nhật, giỏi múa ballet, viết thư pháp.

Mã Đức Hoa trong Tây du ký Mã Đức Hoa trong "Tây du ký" năm 1986, do Dương Khiết đạo diễn. Video: CCTV

Theo QQ, ở tuổi xế chiều, ông sống an nhiên bên vợ - bà Hầu Ngọc Mẫn. Con trai duy nhất có cuộc sống riêng, đôi vợ chồng hàng ngày dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc cây cảnh, đi chợ. Diễn viên nói gần 50 năm bên nhau, vợ chồng thi thoảng cãi vã nhưng không gay gắt. Hai người nhường nhịn, bao dung lẫn nhau, nhờ thế bền chặt đến đầu bạc.

Cát Tiên