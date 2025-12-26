Nhiều điểm đến nổi tiếng của Huế như Kinh thành Huế, lăng vua Tự Đức được CNN giới thiệu trong video quảng bá dài 30 giây, phát sóng trên truyền hình và các nền tảng số.

Video được phát trong các chương trình như The Lead, First Move, CNN Newsroom và trên hệ thống banner, mạng xã hội của CNN.

Chỉ sau 5 ngày phát sóng, video thu hút khoảng 1,4 triệu lượt xem và hơn 36.000 lượt chia sẻ trên các nền tảng của CNN và mạng xã hội, cho thấy sức hút của thông điệp quảng bá và sự quan tâm của công chúng quốc tế đối với điểm đến Huế.

CNN (Cable News Network) là kênh truyền hình quốc tế có trụ sở tại Mỹ, thành lập năm 1980, hiện phủ sóng hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ, được đánh giá là một trong những kênh truyền thông có ảnh hưởng lớn nhất thế giới.

Video quảng bá du lịch Huế xuất hiện trên truyền hình Mỹ Video quảng bá du lịch Huế trên kênh CNN

Giám đốc Sở Du lịch TP Huế Trần Thị Hoài Trâm cho biết đây là một phần trong chiến dịch lan tỏa hình ảnh Huế ra thị trường quốc tế. Việc quảng bá trên CNN được xem là bước đi bài bản trong chiến lược định vị thương hiệu "Huế - đô thị di sản, điểm đến xanh, hấp dẫn và đẳng cấp" trên bản đồ du lịch toàn cầu.

Theo bà Trâm, trong bối cảnh du lịch Việt Nam phục hồi mạnh mẽ và cạnh tranh thu hút khách quốc tế ngày càng gay gắt, chiến dịch này mở ra nhiều cơ hội cho du lịch Cố đô. Với uy tín và độ phủ sóng của CNN, hình ảnh Huế có thể tiếp cận hàng triệu khán giả trên toàn thế giới, góp phần nâng cao vị thế của điểm đến trên thị trường quốc tế.

Một cảnh ghi lại trong lăng Vua Tự Đức. Ảnh: cắt từ video

Đại diện Sở Du lịch TP Huế, cho biết ngay sau chiến dịch quảng bá, ngành du lịch xác định đây là "thời điểm vàng" để chuyển hóa sự quan tâm của thị trường quốc tế thành lượng khách thực tế và giá trị bền vững. Thành phố tập trung xây dựng câu chuyện thương hiệu nhất quán, lấy văn hóa, con người và di sản làm nền tảng, kết hợp các yếu tố đương đại như nghệ thuật sáng tạo, ẩm thực và du lịch xanh; đồng thời nâng cao chất lượng sản phẩm, trải nghiệm đặc trưng.

Trong năm 2025, TP Huế được chọn đăng cai Năm Du lịch Quốc gia. Địa phương đón hơn 6,3 triệu lượt khách, tăng gần 160% so với năm 2024. Hoạt động quảng bá trên CNN nằm trong chiến lược truyền thông đối ngoại dài hạn giai đoạn 2026 - 2030, song song với việc tăng cường kết nối lữ hành quốc tế, liên kết vùng và thúc đẩy hợp tác công - tư.

"Huế kỳ vọng không chỉ thu hút thêm du khách quốc tế mà còn khẳng định vị thế điểm đến di sản giàu bản sắc, năng động và phát triển bền vững", Giám đốc sở Du lịch TP Huế nói.

Tuấn Anh