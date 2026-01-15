Video hướng dẫn an toàn bay 'tình tay ba' hút hàng triệu lượt xem

Video hướng dẫn an toàn bay theo mô tuýp tình tay ba của Philippine Airlines khiến nhiều hành khách cho biết "coi không sót giây nào".

Ngày 29/12, Philippine Airlines ra mắt video hướng dẫn an toàn bay trên các chuyến quốc tế với dòng máy bay Airbus A350-1000. Video có tên "Safetynovela", kết hợp nội dung an toàn hàng không và phong cách "tình tay ba". Sau hai tuần được đăng trên YouTube, video hút tới 5,4 triệu lượt xem, trở thành video được xem nhiều nhất trên kênh của hãng này.

Cốt truyện xoay quanh một tam giác tình yêu kịch tính giữa Luisa - cô gái giàu có bị ép cưới Diego - và chàng trai nghèo Anton. Các tình tiết đầy nước mắt, xung đột, phản bội và những cú twist bất ngờ được lồng ghép để truyền tải các hướng dẫn an toàn bay bắt buộc như thắt dây an toàn, đeo mặt nạ oxy khi áp suất thay đổi đột ngột, vị trí lối thoát hiểm, tư thế chống va chạm, mặc áo phao cứu sinh.

Video còn khéo léo quảng bá vẻ đẹp Philippines qua các địa danh nổi tiếng như Bohol, Boracay, Pangasinan, đảo Malcapuya ở Palawan và nhà thờ Daraga ở Albay.

Phản ứng của khán giả tích cực với gần 1.800 bình luận khen ngợi sự sáng tạo khi biến phần hướng dẫn an toàn nhàm chán thành trải nghiệm giải trí đáng nhớ.

"Hành khách thường bỏ qua video an toàn bay nhưng cái này khiến mọi người phải dán mắt vào màn hình vì quá kịch tính", một người bình luận. "Tôi cười đau bụng đến rớt nước mắt", người khác cho biết. Nhiều bình luận còn bày tỏ niềm tự hào văn hóa khi hãng hàng không quốc gia Philippines đã tận dụng hết các màn kịch tính của phim Philippines để truyền tải thông tin thiết yếu.

Video do BBDO Guerrero sáng tạo, được quay tại khu đất di sản Hacienda Santa Rosalia ở Negros Occidental với sự tham gia của các diễn viên Kelley Day, Jay Gonzaga, Khalid Abdullah, Maritess Joaquin và Robert Sena.

Phó chủ tịch marketing của Philippine Airlines Alvin Miranda chia sẻ hãng muốn chứng minh an toàn cũng có thể được truyền tải bằng sự ấm áp, sáng tạo và cảm xúc đặc trưng của người Philippines - "Care That Comes from the Heart" (quan tâm xuất phát từ trái tim).

Trước đó, video "Care That Comes from the Heart" giới thiệu về hãng bay cũng như sự hiếu khách của người Philippines cũng đạt 5,1 triệu lượt xem sau một năm phát hành.

Video tình bay ba trên máy bay hút 5,4 triệu lượt xem

Hoài Anh (Theo News Au)