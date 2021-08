Hà LanCác nhà nghiên cứu ghi lại hình ảnh 3D đường hô hấp của con người bị nCoV xâm nhập bằng kỹ thuật hiển vi đặc biệt, hé lộ cách virus biến đổi cấu trúc tế bào.

Video 3D nCoV lây nhiễm tế bào đường hô hấp nCoV xâm nhập tế bào đường hô hấp. Video: Đại học Utrecht

Nhóm nghiên cứu ở Đại học Utrecht lấy tế bào từ mũi của tình nguyện viên khỏe mạnh và đưa nCoV vào một số tế bào nuôi cấy. Sau đó, họ nhuộm tế bào bằng thuốc nhuộm huỳnh quang có khả năng liên kết với màng chất béo (phần màu xanh khi bắt đầu video), protein (phần màu hồng sẫm) và gai protein của nCoV (những chấm màu tím xuất hiện từ giây 17).

Tiếp theo, tế bào bị cắt bởi các enzyme và nhúng vào một loại gel. Khi thêm nước vào loại gel này, nó phồng lên, phóng to những cấu trúc bị nhúng. Kỹ thuật mang tên hiển vi mở rộng do nhóm nghiên cứu khác phát hiện, nhưng đội ngũ chuyên gia ở Đại học Utrecht đã cải tiến kỹ thuật để phóng to mẫu vật gấp 10 lần theo mỗi chiều. Điều này có nghĩa kính hiển vi quang học có thể quan sát hiệu quả cấu trúc chỉ rộng 20 nanomet, bao gồm nCoV với đường kính khoảng 100 nanomet. Thông thường, kính hiểu vi quang học điện tử không thể quan sát vật thể nhỏ hơn 200 nanomet.

Hình ảnh thu được cho thấy những cấu trúc lớn bám vào lớp màng bao gồm virus xuất hiện bên trong tế bào đường hô hấp bị lây nhiễm. Bằng cách nhuộm protein chuyên dụng, các nhà nghiên cứu có thể nhận dạng cấu trúc đó là thể đa túi phát triển lớn khác thường. Họ cũng quan sát qua kính hiển vi điện tử hình ảnh tế bào nhiễm nCoV. Bề mặt tế bào đường hô hấp của con người bị bao phủ bởi hai cấu trúc giống sợi tóc. Cấu trúc lớn hơn là lông mao phụ trách di chuyển chất nhầy dọc đường hô hấp và làm sạch bụi. Sau đó, vi nhung mao nhỏ hơn giúp làm tăng diện tích bề mặt của tế bào để hấp thụ tốt hơn.

Vi nhung mao ở tế bào nhiễm nCoV trở nên dài hơn và đôi khi phân nhánh. Trong video, những chấm màu hồng hé lộ sự tồn tại của protein hình gai dọc vi nhung mao, thường ở ngay chóp. Điều này cho thấy virus làm cụt chóp của vi nhung mao ở tế bào đường hô hấp. Hình ảnh 3D cũng chỉ ra nCoV phá hủy lông mao, khiến chúng co cụm lại và biến dạng ở tế bào nhiễm virus.

Ngoài ra, nhóm nghiên cứu còn cho tế bào lấy từ thận khỉ nhiễm nCoV. Những tế bào này thường có bề mặt trơn nhẵn, nhưng tế bào nhiễm virus có nhiều mấu lồi gọi là chân giả dạng sợi. Họ cho rằng quá trình hình thành chân giả dạng sợi cũng tương tự quá trình khiến vi nhung mao dài ra ở tế bào đường hô hấp.

An Khang (Theo New Scientist)