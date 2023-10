ViDairy Việt Nam nhận cú đúp giải thưởng tại APEA 2023

Công ty Cổ phần Sữa VitaDairy Việt Nam được bình chọn là Doanh nghiệp xuất sắc châu Á và giải Thương hiệu truyền cảm hứng.

Vượt qua quy trình đánh giá nghiêm ngặt về tài chính, giá trị thương hiệu cũng như khảo sát doanh nghiệp và bỏ phiếu kín bởi hội đồng tư vấn quốc tế, VitaDairy được vinh danh tại lễ trao giải thưởng Doanh nghiệp châu Á - Asia Pacific Enterprise Awards (APEA 2023) diễn ra ngày 5/10, tại TP HCM.

Chia sẻ tại sự kiện, bà Nguyễn Bích Hảo, Phó tổng giám đốc VitaDairy cho biết, giải thưởng vừa là minh chứng cho chiến lược kinh doanh vừa là sự ghi nhận những đổi mới của thương hiệu trên chặng đường hiện thực hóa giấc mơ miễn dịch khỏe cho người Việt.

"Giải thưởng lần này là nguồn động viên to lớn để VitaDairy tiếp tục đồng tâm không ngừng sáng tạo và phát triển, mang đến ‘vaccine miễn dịch tự nhiên’ cho cộng đồng", bà Hảo nói thêm.

Bà Nguyễn Bích Hảo, Phó tổng giám đốc Công ty VitaDairy nhận giải "Doanh nghiệp xuất sắc Châu Á 2022". Ảnh: VitaDairy

Theo đại diện doanh nghiệp, sau 2 năm chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19, VitaDairy vẫn duy trì hoạt động kinh doanh ổn định cùng định hướng trở thành "thương hiệu dẫn đầu Việt Nam về thực phẩm dinh dưỡng tăng cường miễn dịch và chăm sóc sức khỏe cho mọi thành viên trong gia đình Việt Nam".

Sau thương vụ trăm triệu đôla cùng tập đoàn sữa non Pantheryx năm 2019, tháng 6 vừa qua, VitaDairy tiếp tục trở thành đối tác sữa non của tập đoàn này. Bằng việc hợp tác quy mô toàn cầu, doanh nghiệp ứng dụng sữa non ColosIgG 24h thu được trong 24 giờ đầu tiên sau sinh của bò chứa hàm lượng kháng thể IgG cao vào các sản phẩm dinh dưỡng nhằm hỗ trợ tăng cường miễn dịch, sức khỏe hô hấp và tiêu hóa cho trẻ em và người lớn. Đơn vị cũng đa dạng hóa các sản phẩm cho nhiều đối tượng từ em bé đến mẹ bầu (ColosBaby for Mum), người già (CaloSure America) và cả gia đình (sữa non tươi)...

Ban tổ chức trao giải "Thương hiệu truyền cảm hứng - ColosBaby" cho đại diện VitaDairy. Ảnh: VitaDairy

Tại lễ trao giải, ColosBaby của VitaDairy còn được vinh danh ở hạng mục Thương hiệu truyền cảm hứng. Đại diện doanh nghiệp cho biết, đây là một trong những thương hiệu tiên phong từ hướng đi khác biệt của đơn vị, tạo dấu ấn riêng với phân khúc dinh dưỡng miễn dịch. ColosBaby chứa sữa non Mỹ bổ sung kháng, góp phần mang lại hệ miễn dịch khỏe mạnh. Kết quả nghiên cứu lâm sàng do Viện Dinh dưỡng Quốc gia thực hiện cho thấy sản phẩm giúp trẻ: giảm tỷ lệ nhiễm khuẩn hô hấp, tăng cường miễn dịch đường tiêu hóa, tăng cân tốt.

VitaDairy cũng không ngừng nghiên cứu để mở rộng danh mục sản, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng như: ColosBaby Gold (miễn dịch - tăng cân); ColosBaby IQ Gold (miễn dịch - phát triển trí não); ColosBaby Bio Gold (miễn dịch - tiêu hóa); các sản phẩm uống liền dạng lỏng...

Thương hiệu đặt mục tiêu đồng hành cùng các bà mẹ trong hành trình nuôi dạy con cùng dịch vụ chăm sóc ưu việt. Theo đó, doanh nghiệp ra mắt ứng dụng VitaDairy nhằm nâng cao trải nghiệm khách hàng với nhiều chương trình ưu đãi, hậu mãi.

Cú đúp giải thưởng Doanh nghiệp châu Á 2023 dành cho VitaDairy. Ảnh: VitaDairy

APEA là sự kiện công nhận và tôn vinh các nhà lãnh đạo xuất sắc, đồng thời vinh danh các doanh nghiệp với những thành tựu nổi bật với bốn hạng mục - Doanh nghiệp xuất sắc Châu Á, Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh, Thương hiệu truyền cảm hứng và Doanh nhân xuất sắc Châu Á. Với chủ đề "Châu Á phục hồi - Nắm trọn cơ hội", chương trình khuyến khích các doanh nghiệp Việt Nam nắm bắt thời cơ tăng trưởng và phục hồi.

(Nguồn: VitaDairy)