Victoria Beckham lần đầu lên tiếng về vụ bất hòa với con lớn

Nhà thiết kế Victoria Beckham nói vợ chồng cô cố gắng trở thành những phụ huynh tốt khi được hỏi về con lớn Brooklyn trong bài phỏng vấn mới.

Ngày 16/4, tạp chí Wall Street Journal đăng bài phỏng vấn Victoria Beckham. Trong đó, phóng viên cho biết Victoria Beckham nhận câu hỏi về Brooklyn Beckham, cô trả lời nhưng không nhắc tên con. Theo Victoria, cô và chồng - cựu danh thủ David Beckham - luôn yêu các con rất nhiều, cố gắng trở thành những bậc cha mẹ tốt nhất có thể.

"Chúng tôi đã sống dưới ánh nhìn của công chúng hơn 30 năm nay. Tất cả điều chúng tôi cố gắng làm là bảo vệ con trẻ và yêu thương chúng. Đó là mọi thứ tôi muốn nói", Victoria cho biết.

Vợ chồng Vic-Beck và con trai lớn chụp chung với nhau năm 2024. Ảnh: Instagram Victoria Beckham

Lần đầu Victoria Beckham lên tiếng kể từ khi Brooklyn "kể tội" vợ chồng cô hồi tháng 1. Trong loạt bài viết trên Instagram Story khi ấy, Brooklyn cho biết bố mẹ "cố kiểm soát" cuộc đời anh, "tung vô số lời dối trá với truyền thông", "phá hoại chuyện tình cảm của vợ chồng con trai". Anh tuyên bố không muốn làm hòa, chỉ muốn cuộc sống yên bình bên vợ - diễn viên Nicola Peltz Beckham, 31 tuổi - ở Los Angeles. Không lâu sau, các paparazzi phát hiện anh xóa hình xăm về gia đình và các em.

Thời điểm Brooklyn chỉ trích bố mẹ, mâu thuẫn nhà Beckham trở thành tâm điểm chú ý của công chúng và giới truyền thông. Các trang tin quốc tế gần như dõi theo từng phản ứng của các thành viên trong gia đình. Một ngày sau khi Brooklyn đăng bài, David Beckham gây chú ý khi đưa ra quan điểm "con trẻ được phép mắc sai lầm" trên chương trình Squawk Box của kênh CNBC. Cùng ngày, David tham dự diễn đàn World Economic Forum ở Thụy Sĩ, tránh các câu hỏi về con lớn.

Vợ chồng Beckham tham dự buổi ra mắt thương hiệu xốt ớt của Brooklyn năm 2024. Vợ Brooklyn - Nicola Peltz Beckham - đứng thứ hai từ phải qua. Ảnh: Instagram Victoria Beckham

Dù Brooklyn bày tỏ mong muốn không muốn hàn gắn gia đình, nhà Beckham nhắc anh trên trang cá nhân trong nhiều tháng qua. Dịp sinh nhật lần thứ 27 của Brooklyn, bố mẹ đăng hình thuở bé của anh, cho biết yêu con trai lớn rất nhiều. Hai người em trai - Romeo và Cruz - cũng khoe ảnh chụp cùng anh hồi nhỏ, kèm những lời nhắn tình cảm. Vào lễ Valentine, em gái út Harper đăng ảnh chụp với các anh ngày trước lên Instagram ở chế độ riêng tư, được mẹ và Romeo chia sẻ lại.

Gia đình Beckham vướng tin bất hòa từ tháng 4/2025. Cuối năm ngoái, có thông tin cho rằng Brooklyn chặn tài khoản Instagram của bố mẹ, cũng như yêu cầu họ chỉ được liên lạc với anh qua luật sư. Lần cuối tất cả thành viên chung khung hình là vào Giáng sinh 2024. Trước khi tình cảm rạn nứt, cả nhà thường khoe hình ảnh, video hạnh phúc bên nhau lên trang cá nhân.

Cruz Beckham nói mong làm hòa với Brooklyn Cruz nói mong làm hòa với anh trai Brooklyn trong cuộc trò chuyện với phóng viên của trang TMZ hồi tháng 3. Video: TMZ

Victoria Beckham, 52 tuổi, nổi tiếng từ thập niên 1990 với vai trò ca sĩ ban nhạc Spice Girls. Sau khi rời nhóm, Victoria vẫn tiếp tục ca hát, ra mắt album solo vào năm 2001. Cô làm giám khảo khách mời trong Project Runway (2008), Germany's Next Top Model (2009) và American Idol (2010). Năm 2008, cô thành lập thương hiệu thời trang sau đó mở rộng sang lĩnh vực mỹ phẩm, nước hoa. Năm 1999, cô kết hôn với David Beckham.

Phương Thảo (theo People, WSJ)