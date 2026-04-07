VIB ưu đãi khi chi tiêu thẻ và vay mua ôtô

Khách hàng chi tiêu thẻ VIB có cơ hội trúng xe máy điện, ôtô điện cùng nhiều quà tặng giá trị đến 1,3 tỷ, tiếp cận gói vay mua ôtô với lãi suất từ 6% một năm.

Các ưu đãi trên thuộc hai chương trình do VIB triển khai trong mùa hè 2026, hướng đến khách hàng cá nhân sử dụng thẻ thanh toán và có nhu cầu vay mua ôtô. Một chương trình tập trung vào hoạt động chi tiêu không tiền mặt thông qua cơ chế tích điểm và nhận thưởng. Chương trình còn lại hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn với lãi suất ưu đãi cho một số dòng xe, trong đó có các mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu.

Theo đại diện nhà băng, các ưu đãi trên khuyến khích chi tiêu không tiền mặt, hỗ trợ nhu cầu sở hữu ôtô tiết kiệm nhiên liệu với chi phí tài chính tối ưu, trong bối cảnh giá xăng dầu có nhiều biến động.

Chương trình "Quẹt thẻ thanh toán VIB liền tay, rinh xe điện ngay". Ảnh: VIB

Cụ thể, nhà băng triển khai chương trình "Quẹt thẻ thanh toán VIB liền tay, rinh xe điện ngay" với tổng giá trị giải thưởng đến 1,3 tỷ đồng, từ 1/4 đến hết 30/6. Ưu đãi áp dụng cho chủ thẻ thanh toán toàn cầu VIB (trừ VIB Ivy Card, VIB Online Plus 2in1 và VIB Family Link). Điểm tích theo hai nguồn: mỗi 10.000 đồng chi tiêu hợp lệ tương đương một điểm, mỗi 1 triệu đồng số dư trung bình tháng của tài khoản thanh toán cũng tương đương một điểm, với điều kiện chi tiêu hợp lệ trong tháng đạt từ 500.000 đồng trở lên.

Với cơ chế tích điểm kép này, chủ thẻ vừa chi tiêu đều đặn vừa duy trì số dư tài khoản sẽ tích lũy điểm nhanh hơn so với chỉ chi tiêu đơn thuần. Mỗi tháng, khách hàng đạt từ 50 điểm sẽ nhận hoàn tiền đến 200.000 đồng. Riêng top 3 khách hàng có điểm cao nhất trong tháng nhận mỗi người một xe máy điện. Mỗi quý, khách hàng có tổng điểm cao nhất và duy trì chi tiêu liên tục trong cả ba tháng nhận một ôtô điện trị giá đến 350 triệu đồng, phần thưởng lớn nhất chương trình, dành cho người có thói quen chi tiêu và quản lý tài chính nhất quán.

Song song chương trình ưu đãi cho khách hàng chi tiêu thẻ, VIB đang phối hợp với Honda Việt Nam và Huyndai Thành Công Việt Nam triển khai gói vay ưu đãi dành cho khách hàng khi mua xe, đặc biệt là các dòng xe tiết kiệm nhiên liệu. Cụ thể, với các mẫu xe từ Honda, khách hàng hoàn tất thủ tục mua xe trong tháng 4 được hưởng lãi suất cố định 7,5% một năm trong 12 tháng đầu. Đồng thời, người mua nhận ưu đãi hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ từ hãng. Danh mục áp dụng bao gồm các dòng xe chủ lực như City, CR-V, BR-V hay HR-V.

Ở phân khúc khác, các mẫu xe từ Hyundai, đặc biệt là dòng Stargazer, được áp dụng mức lãi suất từ 6% một năm trong 6 tháng đầu. VIB cho biết, mức lãi suất cạnh tranh, phù hợp với nhóm khách hàng ưu tiên tối ưu chi phí tài chính trong giai đoạn đầu sở hữu xe.

Điểm đáng chú ý là khách hàng vay mua ôtô vẫn có thể duy trì thói quen chi tiêu qua thẻ thanh toán để tích điểm, nhận hoàn tiền và có cơ hội nhận thưởng xe máy, ôtô điện từ VIB. Ngoài ra, nhà băng cũng đang triển khai nhiều chương trình ưu đãi khác dành cho chủ thẻ thanh toán như ưu đãi: hoàn 50.000 đồng khi mua sắm tại siêu thị Coopmart hay chia nhỏ trả góp giao dịch có giá trị từ 3 triệu trên thẻ thanh toán với lãi suất từ 1,29% một tháng...

Hoàng Đan