VIB tiếp tục tập trung mảng thẻ tín dụng và ngân hàng số

Nâng cao thương hiệu, uy tín quốc tế

VIB tiếp tục được Ngân hàng Nhà nước và các tổ chức uy tín trong và ngoài nước ghi nhận, tiêu biểu là Bằng khen về Cải cách hành chính của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, Bằng khen về thành tích cao trong công tác thu, nộp ngân sách Nhà nước của TP HCM, giải thưởng "Ngân hàng số xuất sắc nhất Việt Nam năm 2020" do tạp chí The Asset bình chọn, giải thưởng "Thương hiệu thẻ tín dụng sáng tạo nhất Việt Nam năm 2020" do tạp chí Global Brands Magazine (GBM) trao tặng.