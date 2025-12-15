VIB tặng vé 'Anh trai say hi' cho người dùng Bộ đôi Sinh lời

Người dùng Bộ đôi Sinh lời VIB có cơ hội nhận vé Super Fan Concert 1 "Anh trai say hi" cùng nhiều quà tặng giá trị, thông qua chương trình Vũ trụ sinh lời.

Kể từ khi chính thức ra mắt, Vũ trụ sinh lời đã hút hàng trăm nghìn chủ tài khoản Siêu lợi suất và chủ thẻ thanh toán toàn cầu VIB Smart Card tham gia. Khi tham gia Bộ đôi Sinh lời, khách hàng vừa hưởng lợi ích tài chính kép đến 9,3% (lợi suất mỗi ngày đến 4,3% một năm của tài khoản Siêu lợi suất và tỷ lệ hoàn tiền đến 5% của thẻ VIB Smart Card), vừa tự động tích lũy lượt quay để tham gia các chương trình quà tặng trên ứng dụng MyVIB.

Vào mỗi thứ sáu hằng tuần, VIB tiếp tục tung các phần quà giá trị. Đặc biệt, vào mốc 12h trưa các ngày thứ sáu từ nay đến hết 19/12, chương trình mở thêm hạng vé Super Fan Concert 1 Anh trai say hi, với số lượng giới hạn, dành riêng cho người tham gia vòng quay Vũ trụ sinh lời.

Khách hàng tham gia Vũ trụ sinh lời. Ảnh: VIB

Các phần quà đã được trao bao gồm tiền mặt, voucher hoàn tiền nạp điện thoại, thanh toán hóa đơn, e-voucher trải nghiệm nhiều dịch vụ ăn uống, mua sắm, sức khỏe, giải trí, làm đẹp như Omakase, TopZone, Vascara, gói xem phim CGV một năm. Bên cạnh đó là các quà công nghệ như iPad, Apple Watch, AirPods, iPhone 17 Pro Max, sổ tiết kiệm trực tuyến, vé máy bay Traveloka, xe máy Vespa Sprint S150... Với cơ chế quay là trúng 100%, trung bình mỗi ngày có gần 4.000 quà thưởng được trao đến khách hàng. Trong số đó, đã có hai khách hàng may mắn trở thành chủ nhân của Vespa Sprint S150, một người sở hữu iPhone 17 Pro Max.

Song song đó, nhóm quà SayHi-Point ghi nhận gần 50.000 lượt tham gia bình chọn tại Đấu trường say hi. Thông qua hình thức này, khách hàng vừa tích lũy điểm thưởng, vừa thể hiện sự quan tâm tới các nghệ sĩ trong chương trình Anh trai say hi.

Theo thống kê từ VIB, hiện có gần 240.000 khách hàng chỉ còn thiếu một mảnh ghép để hoàn tất bộ quà Say hi. Đây là nhóm khách hàng đã duy trì giao dịch đều đặn và đang ở gần các giải thưởng lớn như xe Vespa Sprint S150, iPhone 17 Pro Max hoặc thẻ VIB Smart Card với số dư 500 triệu đồng. Mỗi giao dịch chuyển khoản, chi tiêu hoặc thao tác trên ứng dụng MyVIB đều giúp khách hàng tích lũy thêm lượt quay, từ đó gia tăng cơ hội trúng thưởng.

Người dùng thu thập các mảnh ghép để trúng thưởng. Ảnh: VIB

Trong ba tuần cuối cùng, các mảnh ghép vẫn tiếp tục được phát hành. Cơ chế quay được thiết kế đồng đều, tạo cơ hội như nhau cho cả khách hàng đã tham gia từ sớm và người mới. Vũ trụ sinh lời sẽ chính thức kết thúc vào 23h59 ngày 31/12, các giải thưởng còn lại sẽ được trao đến hết thời hạn này.

Để tham gia, khách hàng chỉ cần mở tài khoản Siêu lợi suất hoặc kích hoạt thẻ VIB Smart Card. Từ đó, các giao dịch tài chính hằng ngày sẽ đồng thời mang lại lợi ích sinh lời và cơ hội nhận quà. Ngoài ra, khách hàng sở hữu Sayhi-Point có thể đổi điểm lấy voucher mua sắm, tài khoản số đẹp, ưu đãi tiết kiệm trực tuyến hoặc tham gia bình chọn tại Đấu trường say hi.

Khi chương trình đang đi đến chặng cuối, nhiều khách hàng đã trúng các giải thưởng giá trị, trong khi những người còn lại vẫn tiếp tục tích lũy cơ hội thông qua các giao dịch hằng ngày. Theo đại diện nhà băng, Vũ trụ sinh lời vừa là chương trình quà tặng, còn gắn liền với việc khuyến khích thói quen tài chính chủ động và linh hoạt của người dùng trong giai đoạn cuối năm.

Hoàng Đan