VIB ra mắt ngân hàng ưu tiên Privilege Banking

VIB Privilege Banking được Ngân hàng Quốc tế (VIB) thiết kế dựa trên sự linh hoạt, cá nhân hóa quản lý tài chính, chi tiêu, cùng nhiều đặc quyền cho nhóm khách hàng ưu tiên.

Theo đại diện VIB, VIB Privilege Banking ra mắt trong bối cảnh thị trường tài sản cá nhân tại Việt Nam tăng trưởng nhanh, kéo theo nhu cầu quản lý tài chính phức tạp hơn. Theo báo cáo của McKinsey & Company, tổng tài sản tài chính cá nhân tại Việt Nam có thể đạt khoảng 600 tỷ USD vào năm 2027, với nhóm khách hàng có tài sản cao tăng nhanh trong khu vực Đông Nam Á. Xu hướng này khiến người dùng chuyển từ tích lũy đơn lẻ sang quản trị tài sản đa mục tiêu, bao gồm dòng tiền, đầu tư và bảo vệ tài sản.

Dịch vụ VIB Privilege Banking hướng đến đáp ứng nhu cầu của nhóm khách hàng ưu tiên (affluent), cần hệ thống tài chính có khả năng thích ứng theo từng giai đoạn. Đây là nhóm khách cá nhân đáp ứng các tiêu chí tài chính theo từng thời kỳ của VIB. Họ sẽ được hưởng đặc quyền toàn diện về tài chính, thẻ, bảo hiểm và trải nghiệm phong cách sống.

Sản phẩm mới VIB Privilege Banking lấy cảm hứng từ hình ảnh cực quan. Ảnh: VIB

Theo bà Tường Nguyễn, Phó tổng giám đốc VIB, hệ giải pháp của VIB Privilege Banking vận hành dựa trên ba giá trị. "Dynamic" - thích ứng theo nhịp sống khách hàng; "Unique" - cá nhân hóa theo từng hành trình tài chính; và "Exclusive" - đặc quyền gắn với trải nghiệm dài hạn.

Ở khía cạnh Dynamic, hệ thống tài chính được chia thành ba lớp gồm dòng tiền, tích lũy và đầu tư. Theo đó, dòng tiền nhàn rỗi có thể được tối ưu lợi suất trong khi vẫn đảm bảo tính thanh khoản. Cụ thể, ở lớp tích lũy, các giải pháp như iDepo và Hi-Depo giúp khách hàng bảo toàn giá trị tài sản và linh hoạt điều chỉnh kế hoạch tài chính trung - dài hạn.

Trong khi đó, lớp đầu tư mở ra cơ hội tiếp cận các sản phẩm đa dạng thông qua hệ sinh thái đối tác trong lĩnh vực bảo hiểm và tài chính như Prudential hay Kafi, nhằm kết hợp giữa tăng trưởng và bảo toàn tài sản. Khi ba lớp này vận hành đồng thời, hệ thống tài chính cá nhân trở thành cấu trúc linh hoạt, liên kết dòng tiền, tài sản và cơ hội.

Ở mảng chi tiêu, các dòng thẻ dành cho khách hàng ưu tiên như VIB Priority Signature và VIB Premier Signature được phát triển theo nhóm nhu cầu như du lịch, ẩm thực và mua sắm. Khách hàng có thể nhận hoàn tiền lên đến 5%, hưởng ưu đãi phòng chờ kết hợp làn ưu tiên tại sân bay trong nước và quốc tế. Song song đó, ngân hàng còn áp dụng mức phí giao dịch ngoại tệ cạnh tranh chỉ 1%, rất tối ưu cho nhóm khách hàng thường xuyên di chuyển quốc tế.

Còn trong quản lý tài sản, ngân hàng tập trung vào cấu trúc nguồn vốn linh hoạt. Khách hàng có thể lựa chọn phương án trả gốc phù hợp với dòng tiền thực tế, đồng thời tận dụng các cơ chế ân hạn để cân đối giữa vay vốn và đầu tư. Hạn mức tài trợ được thiết kế ở mức cao, lên đến 500 tỷ đồng, phục vụ nhu cầu đa dạng từ cá nhân đến kinh doanh.

Với khía cạnh Unique và Exclusive, VIB Privilege Banking được xây dựng theo trọng tâm là trải nghiệm cá nhân hóa. Trên nền tảng ngân hàng số MyVIB, không gian Ownrora được thiết kế riêng cho khách hàng ưu tiên, cho phép quản lý tài chính theo cách cá nhân hóa toàn diện. Hệ thống có thể đưa ra gợi ý phân bổ tài sản dựa trên nhu cầu dòng tiền và khẩu vị đầu tư, giúp việc quản lý tài sản phản ánh đúng mục tiêu và mức độ chấp nhận rủi ro của từng khách hàng.

Trấn Thành chia sẻ tại sự kiện trải nghiệm "Aurora - không gian nghệ thuật ánh sáng tương tác" ra mắt VIB Privilege Banking. Ảnh: VIB

Nền tảng số đóng vai trò trung tâm trong trải nghiệm dịch vụ. Trên ứng dụng MyVIB, không gian riêng cho khách hàng ưu tiên cho phép theo dõi tài sản, nhận gợi ý phân bổ và quản lý tài chính theo mục tiêu cá nhân. Các yếu tố như số tài khoản theo yêu cầu hoặc quà tặng cá nhân hóa cũng được tích hợp nhằm tăng tính khác biệt.

Toàn bộ hệ sinh thái này được vận hành dựa trên dữ liệu và công nghệ hiện đại, kết hợp cùng đội ngũ Giám đốc Quan hệ Khách hàng ưu tiên phục vụ chuyên biệt, giúp VIB thấu hiểu sâu hơn nhu cầu của từng khách hàng và thiết kế giải pháp phù hợp.

Ngoài ra, với chương trình "Chạm ánh cực quang", khách hàng có thể tích lũy Aurora Ticket thông qua duy trì số dư tiền gửi, chi tiêu thẻ, sử dụng bảo hiểm hoặc giới thiệu khách hàng mới. Mỗi Aurora Ticket đi kèm cơ hội sở hữu một trong 9 cặp voucher du lịch săn cực quang cho hai người, trị giá 400 triệu đồng mỗi cặp.

Chloe Nguyễn, một trong những khách hàng VIB Privilege Banking đầu tiên nhận bộ tặng phẩm phiên bản giới hạn Aurora. Ảnh: VIB

Song song với sản phẩm, VIB còn tổ chức chuỗi hoạt động trải nghiệm nhằm giới thiệu dịch vụ. Không gian sự kiện được thiết kế theo chủ đề ánh sáng tương tác, kết hợp trình diễn nghệ thuật nhằm truyền tải thông điệp về sự linh hoạt và cá nhân hóa.

Những khách hàng VIB Privilege đầu tiên còn được nhận bộ quà tặng phiên bản giới hạn gồm khăn lụa tơ tằm thủy ấn từ nghệ sĩ Đặng Tố Anh. Mỗi chiếc là một họa tiết độc nhất, không lặp lại, kết hợp nhẫn khăn đính đá Swarovski nhập từ Áo.. Đặc biệt, những khách hàng hạng Premier đầu tiên còn được trao tặng thẻ Signature kim loại mạ vàng giới hạn.

Trong giai đoạn tới, VIB Privilege Banking sẽ tiếp tục hoàn thiện hệ sinh thái dịch vụ dựa trên dữ liệu và công nghệ, đồng thời mở rộng đội ngũ tư vấn chuyên biệt. Mục tiêu là xây dựng mô hình ngân hàng ưu tiên không chỉ dừng ở sản phẩm tài chính mà trở thành nền tảng quản lý tài sản toàn diện cho khách hàng.

Đan Minh