VIB duy trì kết quả kinh doanh khả quan trong quý I

Ngân hàng Quốc tế (VIB) vừa công bố báo cáo tài chính quý I với hoạt động kinh doanh ổn định, dồn lực hỗ trợ cộng đồng và khách hàng ứng phó Covid-19.

Ba tháng đầu năm, doanh thu của VIB đạt 2.260 tỷ đồng, trong đó doanh thu từ dịch vụ 411 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 18% tổng doanh thu. Với chi phí hoạt động ở mức 1.029 tỷ đồng, tỷ lệ chi phí hoạt động trên doanh thu (CIR) của ngân hàng tăng nhẹ ở mức 46%. Lợi nhuận trước thuế quý I đạt 1.075 tỷ đồng.

Ngay từ những ngày đầu năm 2020, nhà băng này đã chủ động triển khai hàng loạt các biện pháp cắt giảm chi phí. Ban lãnh đạo đồng lòng, chủ động giảm lương để dành nguồn lực hỗ trợ khách hàng, đồng thời tích cực, tiên phong tham gia vào các chương trình phòng chống dịch bệnh do Ngân hàng Nhà nước và Chính phủ phát động.

Tính đến 31/3, tổng tài sản của ngân hàng đạt 193.000 tỷ đồng, cho vay khách hàng 135.000 tỷ, tăng 4% so với đầu năm. Tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng ở mức 1,8%, trong bối cảnh không còn dư nợ tại VAMC. Với khẩu vị rủi ro chặt chẽ và linh hoạt, ngân hàng đã duy trì các chỉ số rủi ro và hệ số an toàn ở mức thận trọng, trong đó tỷ lệ an toàn vốn Basel II ở mức 9,5% so với mức tối thiểu 8% do Ngân hàng Nhà nước quy định, tỷ lệ cho vay trên tiền gửi ở mức 76,5% so với mức trần 85% và tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn ở mức 35% so với trần 40%.

Chất lượng tài sản của VIB tiếp tục ở mức tốt trong bối cảnh trước đó ngân hàng này đã là ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam công bố hoàn thành cả ba trụ cột Basel II vào ngày 19/12. Trong quý I, nhà băng này củng cố nền tảng nguồn vốn trung dài hạn khi giành được sự tín nhiệm của Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) và được tổ chức này nâng hạn mức tài trợ thương mại lên 144 triệu USD. Đây là hạn mức cao nhất trong số các ngân hàng Việt Nam mà IFC cấp hạn mức.

VIB duy trì hoạt động ổn định trong quý I.

Ngân hàng tiên phong nền tảng số

Nhằm mang nhiều phương thức giao dịch thuận tiện, an toàn trong mùa dịch đến với tất cả khách hàng, VIB đã tham gia đóng góp tích cực vào phong trào xây dựng xã hội không tiền mặt do Chính phủ đề ra, nâng cao chất lượng cuộc sống. Với công nghệ thanh toán tiên phong và các tính năng sử dụng ưu việt, nhà băng này đã giúp trải nghiệm thanh toán trực tuyến của khách hàng dễ dàng, thuận lợi với thời gian ngắn kỷ lục. Nhờ vậy, đơn vị này vào top 3 ngân hàng có chi tiêu trực tuyến qua thẻ cao nhất tại thị trường Việt Nam, theo MasterCard.

Cũng trong quý vừa qua, VIB tiếp tục đầu tư ứng dụng công nghệ dữ liệu lớn (Big Data) và trí tuệ nhân tạo (AI) triển khai gói giải pháp tối ưu hóa chi tiêu trực tuyến qua thẻ cho khách hàng. Quy trình duyệt cấp thẻ tín dụng đơn giản hóa tối đa, đặc biệt có dòng thẻ chỉ trong 30 phút và hoàn toàn trực tuyến, rút ngắn kỷ lục thời gian chờ dùng thẻ còn 3-4 giờ.

Ngân hàng cũng tiên phong cho ra đời các tiện ích vượt trội cho giao dịch trực tuyến như hoàn tiền đến 6%, hàng loạt ưu đãi giảm giá đến 50% và các chương trình linh động trả góp 0% lãi suất. Đặc biệt, kể từ đầu tháng 3, VIB áp dụng chính sách miễn phí cho khách hàng khi thực hiện các giao dịch chuyển tiền liên ngân hàng 24/7 nhằm khuyến khích giao dịch không tiền mặt.

Ưu đãi vượt trội, trải nghiệm tiện dụng, thanh toán an toàn, bảo mật tối ưu, đặc biệt trong Covid-19, là những nguyên nhân chính tạo động lực lớn thúc đẩy khách hàng chuyển sang phương thức thanh toán qua thẻ, Internet Banking và ứng dụng di động của VIB. So với cùng kỳ 2019, số lượng thẻ tín dụng VIB mở mới trong quý I tăng hơn 40%, số lượng giao dịch qua thẻ tín dụng tăng trên 60%. Kết thúc quý I/2020, ngân hàng này cũng ghi nhận tăng trưởng ấn tượng trên 140% về số lượng và giá trị giao dịch qua Internet Banking và ứng dụng MyVIB.

VIB là ngân hàng tiên phong và hàng đầu xu hướng nền tảng ngân hàng số, với các sản phẩm thẻ tính năng vượt trội, ứng dụng MyVIB hỗ trợ giao diện, tiện ích tài chính tối ưu cho người dùng.

Chung tay hỗ trợ cộng đồng

Đối với việc bảo vệ sức khỏe cán bộ nhân viên và khách hàng, ngay khi Covid-19 khởi phát, VIB đã nhanh chóng thành lập ban chỉ đạo phòng chống dịch, truyền thông mạnh mẽ, hướng dẫn đội ngũ trong việc chủ động phòng ngừa, bảo vệ bản thân và cộng đồng. Đồng thời nhà băng cung ứng đầy đủ các trang thiết bị phòng ngừa dịch bệnh như khẩu trang, dung dịch rửa tay, găng tay, tủ diệt khuẩn tư trang... cho nhân viên và khách hàng. VIB cũng là một trong những ngân hàng đầu tiên phát miễn phí khẩu trang và nước rửa tay cho tất cả khách hàng đến chi nhánh, ngay khi dịch bệnh có dấu hiệu xuất hiện tại Việt Nam.

Nhà băng này cũng xây dựng cẩm nang duy trì hoạt động liên tục, áp dụng linh hoạt cơ chế làm việc tại nhà, thực hiện chế độ làm việc ở nhiều địa điểm khác nhau để đảm bảo sự liền mạch và chủ động trong việc cung cấp sản phẩm và dịch vụ tới khách hàng. Đồng thời hoàn thiện, chạy thử và kích hoạt phương án vận hành linh hoạt đối với các chi nhánh, phòng giao dịch nhằm đảm bảo kinh doanh thông suốt tại mạng lưới chi nhánh, tăng cường đầu tư hệ thống công nghệ hỗ trợ cán bộ nhân viên làm việc từ xa, giúp giãn cách mật độ tại nơi làm việc.

Song song, ngân hàng rà soát lại toàn bộ khẩu vị rủi ro, thực hiện các kiểm tra sức chịu đựng (stress test) và thực hiện triệt để công tác tiết kiệm, cắt giảm chi phí để tăng cường nguồn lực hỗ trợ khách hàng và giảm thiểu tác động tiêu cực của dịch bệnh lên kết quả kinh doanh.

Chủ động theo sát các diễn biến của dịch, nghiêm túc thực hiện các chỉ đạo và định hướng của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước, VIB là một trong các ngân hàng tiên phong đưa ra gói hỗ trợ cho cả khoản vay hiện hữu và khoản vay mới, với mức lãi suất hỗ trợ lên đến 2%. Bên cạnh đó, hưởng ứng lời vận động của Ngân hàng Nhà nước, ngân hàng này đã ủng hộ 10 tỷ đồng cho công tác phòng, chống dịch với hàng triệu khẩu trang y tế và trang phục bảo hộ.

Bước đầu, 5 triệu khẩu trang y tế đang được VIB trao trực tiếp đến Bộ Y tế để hỗ trợ các y bác sỹ và lực lượng tuyến đầu chống dịch trong tháng 4. Ngoài ra, Công đoàn VIB cũng đã trích 500 triệu đồng từ quỹ Công đoàn để ủng hộ phong trào "Chung tay vì cộng đồng phòng, chống Covid-19 và hạn hán, xâm nhập mặn tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long" do Công đoàn Ngân hàng Nhà nước phát động.

Đại diện VIB cho biết, bên cạnh các nỗ lực hỗ trợ kịp thời và thiết thực tới khách hàng, thúc đẩy thanh toán không tiền mặt, đảm bảo vận hành an toàn, thông suốt, nhà băng này sẽ luôn sát cánh cùng với khách hàng, đối tác, Ngân hàng Nhà nước và các cơ quan quản lý trong việc chung tay phòng chống dịch bệnh. Mục tiêu giảm thiểu tối đa các tác động tiêu cực của dịch bệnh tới đời sống và nền kinh tế, đồng thời ưu tiên mọi nguồn lực để duy trì hoạt động kinh doanh an toàn, bền vững.

Minh Anh