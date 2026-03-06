VIB cung cấp giải pháp hỗ trợ hộ kinh doanh quản lý tài chính

VIB triển khai bộ giải pháp tài chính số dành cho hộ kinh doanh, hỗ trợ mở tài khoản đúng quy định mới, tách bạch dòng tiền, tối ưu vốn lưu động trong giai đoạn mới.

Ngân hàng phát triển các gói tài khoản chuyên biệt cho hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ như iBusiness, sBusiness. Các giải pháp này tích hợp nhiều phương thức thanh toán gồm chuyển khoản, QR và thẻ, nhằm đáp ứng đồng thời yêu cầu pháp lý cùng nhu cầu vận hành tại điểm bán.

Đại diện nhà băng cho biết, các giải pháp của VIB giúp hộ kinh doanh chuẩn hóa và tối ưu quản lý tài chính trong bối cảnh quy định về tài khoản thanh toán có hiệu lực từ ngày 1/3. Bên cạnh đó, nhiều quy định liên quan đến kê khai thuế, quản lý doanh thu và sử dụng hóa đơn được áp dụng đồng thời trong năm 2026.

Khách hàng sử dụng thẻ của ngân hàng. Ảnh: VIB

Với nhiều hộ kinh doanh, quy định mới đồng nghĩa với việc cần rà soát lại hệ thống tài khoản hiện có, mở tài khoản đúng tên đăng ký và tách bạch rõ ràng giữa dòng tiền cá nhân với dòng tiền kinh doanh. Nếu trước đây hai nguồn tiền thường được sử dụng chung, thì nay việc phân định trở thành yêu cầu trong quá trình vận hành.

Trong bối cảnh này, mở tài khoản mang đúng tên hộ kinh doanh là bước khởi đầu của quản trị tài chính bài bản. Song, tài khoản kinh doanh hiệu quả không chỉ dừng lại ở yếu tố "đúng tên". Hộ kinh doanh cần nền tảng có khả năng nhận tiền đa kênh, chuyển khoản linh hoạt, theo dõi dòng tiền theo thời gian thực và lưu trữ dữ liệu giao dịch phục vụ đối soát thuế. Do đó, việc có tài khoản chuyên biệt giúp tuân thủ Thông tư 25/2025, còn hình thành nền tảng dữ liệu tài chính rõ ràng, yếu tố ngày càng quan trọng khi hộ kinh doanh làm việc với cơ quan thuế hoặc tiếp cận nguồn vốn.

Đại diện VIB cho biết thêm, khi đã tách bạch dòng tiền kinh doanh ra tài khoản riêng, nhiều hộ kinh doanh sẽ đối mặt với thực tế: một lượng vốn không nhỏ thường xuyên "nằm chờ" giữa các chu kỳ nhập hàng, thanh toán nhà cung cấp hay chi phí vận hành. Với tài khoản thanh toán thông thường, khoản tiền đó gần như không sinh lời.

Tài khoản Siêu lợi suất của VIB được thiết kế để giải quyết đúng khoảng trống này. Dòng tiền vẫn nằm trong tài khoản kinh doanh, sẵn sàng rút ra bất kỳ lúc nào, nhưng đồng thời tự động sinh lời mỗi ngày lên đến 4,5% một năm. Người dùng chỉ cần kích hoạt tính năng trên ứng dụng và thiết lập ngưỡng sinh lời phù hợp, không phải chuyển tiền sang tài khoản tiết kiệm riêng. Cách vận hành này giúp hộ kinh doanh tận dụng dòng tiền nhàn rỗi mà vẫn bảo đảm tính linh hoạt. Với hộ kinh doanh có doanh thu theo mùa hoặc vốn lưu động biến động thường xuyên, đây là cách để tận dụng chi phí cơ hội ngay trên chính tài khoản thanh toán hàng ngày.

Bên cạnh tối ưu vốn, khả năng quản lý dữ liệu đóng vai trò quan trọng trong quá trình quyết toán thuế. Ứng dụng VIB Business được phát triển theo hướng số hóa toàn diện. Hệ thống ghi nhận giao dịch theo thời gian thực và cho phép trích xuất dữ liệu khi cần. Thay vì tập hợp hóa đơn, sổ sách thủ công vào cuối kỳ, hộ kinh doanh có thể theo dõi doanh thu - chi phí ngay trên ứng dụng.

Ứng dụng cũng tích hợp các tính năng phục vụ vận hành hàng ngày như chuyển tiền đơn lẻ, chuyển tiền theo lô và chuyển tiền qua QR. Các công nghệ mới giúp nhận tiền thuận tiện như SoftPOS biến smartphone android thành máy POS chấp nhận thẻ mà không cần đầu tư thiết bị riêng; QR Merchant tạo mã QR riêng cho từng điểm bán để quản lý doanh thu tách biệt; tính năng phân quyền giao dịch phù hợp với hộ kinh doanh có nhiều nhân viên hoặc nhiều chi nhánh. Trong khi đó loa VIB Noti hỗ trợ thông báo tiền về bằng giọng nói, giúp kiểm soát giao dịch trong thời điểm đông khách.

Về nhu cầu vốn lưu động, thẻ tín dụng VIB Business cung cấp hạn mức tín chấp tối đa 1 tỷ đồng, không yêu cầu tài sản bảo đảm. Chủ thẻ có thể lựa chọn miễn lãi tối đa 58 ngày hoặc hoàn tiền 1% không giới hạn tùy theo nhu cầu sử dụng. Thẻ được miễn phí thường niên, góp phần giảm chi phí cố định. Khi kết hợp thẻ tín dụng với tài khoản Siêu lợi suất, mô hình vận hành vốn trở nên hiệu quả: chi tiêu trong kỳ miễn lãi, trong khi dòng tiền sẵn có vẫn tiếp tục sinh lời hàng ngày.

Hiện VIB triển khai ưu đãi cho hộ kinh doanh đăng ký mới gói giải pháp VIB Business đến hết 31/5, gồm hoàn 168.000 đồng khi đăng ký Siêu tài khoản và liên kết loa VIB Noti. Ngân hàng cũng tặng loa VIB Noti; tài khoản số đẹp trị giá 10 triệu đồng và miễn phí phần mềm bán hàng của đối tác đến 6 tháng, gồm hóa đơn điện tử cùng chữ ký số.

Theo đại diện ngân hàng, với gói giải pháp VIB Business, hộ kinh doanh không chỉ dừng ở việc tuân thủ quy định mà còn có thể tối ưu dòng tiền, minh bạch dữ liệu và tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững trong giai đoạn mới.

Hoàng Đan