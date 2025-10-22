Vỉa hè ven sông Hàn bị sóng đánh tan hoang

Đà Nẵng đang mưa và sóng lớn ngoài biển. Đài Khí tượng Thủy văn Trung Bộ dự báo từ 13h hôm nay đến sáng 24/10, thành phố mưa 250-500 mm, nhiều nơi trên 700 mm, nguy cơ lũ quét, sạt lở vùng núi và ngập úng đô thị. Từ trưa 24/10, mưa tiếp diễn, có nơi trên 130 mm.

Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng đã cho học sinh toàn thành phố nghỉ chiều 22 và ngày 23/10.