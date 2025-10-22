Vỉa hè ven sông Hàn bị sóng đánh tan hoang

Cách đó 50 m, nhiều đợt sóng cao 4-6 m nối tiếp nhau đánh vào bờ kè chắn sóng, kéo sập một mảng bêtông nghiêng về phía lòng sông.
Những đợt sóng xô lên vỉa hè, khiến gạch lát, lan can bị hất văng hơn 5 m, dạt vào gần lòng đường Như Nguyệt.
Một đoạn vỉa hè sụt xuống khoảng 0,2 m, bề mặt bong hết lớp gạch lát. Theo ghi nhận, khu vực vỉa hè đã thi công phần bêtông chắn sóng không bị ảnh hưởng do thiết kế mới có độ lượn để sóng tạt ngược ra biển.
Sáng nay, lãnh đạo phường Hải Châu tới kiểm tra hiện trường. Bí thư phường Cao Thị Huyền Trân nhận định nếu dự án bờ chắn sóng, lan can bảo vệ tuyến đường Như Nguyệt hoàn thành sớm hơn một tháng, thiệt hại có thể giảm.
Đoạn vỉa hè cách chân cầu Thuận Phước khoảng 500 m bị sóng đánh hư hỏng cả nền lát đá granite.
Đà Nẵng đang mưa và sóng lớn ngoài biển. Đài Khí tượng Thủy văn Trung Bộ dự báo từ 13h hôm nay đến sáng 24/10, thành phố mưa 250-500 mm, nhiều nơi trên 700 mm, nguy cơ lũ quét, sạt lở vùng núi và ngập úng đô thị. Từ trưa 24/10, mưa tiếp diễn, có nơi trên 130 mm.
Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng đã cho học sinh toàn thành phố nghỉ chiều 22 và ngày 23/10.
Sóng đánh tan hoang bờ kè sông Hàn. Video: Nguyễn Đông
Nguyễn Đông