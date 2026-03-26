Vỉa hè phố cổ Hội An trước lệnh cấm kinh doanh

Trên phố đi bộ Trần Phú, Nguyễn Thái Học, Lê Lợi... thường xuyên có nhóm 3-4 xe đạp đỗ ngay dưới lòng đường, bán xoài lắc, đồ nướng, kem khói, ảnh hưởng đến việc đi lại của du khách.

UBND TP Đà Nẵng ban hành kế hoạch siết chặt trật tự vỉa hè trong bối cảnh nhiều tuyến phố trung tâm bị lấn chiếm để buôn bán, đỗ xe, đặt biển quảng cáo, khiến người đi bộ không còn lối đi. Thành phố cấm sử dụng vỉa hè để kinh doanh; không đặt các vật dụng như biển hiệu di động, chậu cây, tượng trang trí. Lực lượng chức năng sẽ dẹp bỏ chợ cóc, chợ tạm; chấn chỉnh tình trạng dừng, đỗ và đón trả khách không đúng quy định.