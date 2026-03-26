Vỉa hè phố cổ Hội An trước lệnh cấm kinh doanh

Trên phố đi bộ Trần Phú, Nguyễn Thái Học, Lê Lợi... thường xuyên có nhóm 3-4 xe đạp đỗ ngay dưới lòng đường, bán xoài lắc, đồ nướng, kem khói, ảnh hưởng đến việc đi lại của du khách.
UBND TP Đà Nẵng ban hành kế hoạch siết chặt trật tự vỉa hè trong bối cảnh nhiều tuyến phố trung tâm bị lấn chiếm để buôn bán, đỗ xe, đặt biển quảng cáo, khiến người đi bộ không còn lối đi. Thành phố cấm sử dụng vỉa hè để kinh doanh; không đặt các vật dụng như biển hiệu di động, chậu cây, tượng trang trí. Lực lượng chức năng sẽ dẹp bỏ chợ cóc, chợ tạm; chấn chỉnh tình trạng dừng, đỗ và đón trả khách không đúng quy định.
Trên vỉa hè ven sông Hoài, xe đạp, xe điện của người dân dựng chắn lối đi, gây mất mỹ quan đô thị.
Nhiều con hẻm nhỏ, nét đặc trưng của phố cổ Hội An, cũng bị tận dụng để bày bán hàng hóa.
Phố cổ Hội An có tuyến phố không có vỉa hè, hoặc chỉ khoảng nửa mét. Một số hộ kinh doanh kê bàn ghế đúng trong phạm vi cho phép, nhưng bảng hiệu, bảng menu đang để sai.
Trước thông báo thành phố sẽ không cho kinh doanh buôn bán trên vỉa hè để tạo lối đi bộ thông thoáng và để xe máy, một số hộ kinh doanh ở Hội An đã chủ động thu gọn vật dụng trước mặt tiền.
Nguyễn Đông