Kết thúc 7 tháng đầu năm 2025, MPV cỡ B vẫn là một trong hai phân khúc có doanh số cao nhất thị trường ôtô Việt Nam, bên cạnh xe gầm cao cỡ nhỏ. Phân khúc này có đến 7 mẫu xe với 6 thương hiệu tham chiến, nửa đầu 2025 doanh số đạt gần 19.000 xe bán ra, tăng 5% so với nửa đầu 2024. Toyota Việt Nam góp mặt trong nhóm MPV cỡ B với bộ đôi Veloz Cross và Avanza Premio, bán tổng cộng 3.717 xe trong nửa đầu năm nay, nắm giữ khoảng 20% thị phần. Trong đó, Veloz Cross là dòng xe chủ lực giúp hãng Nhật Bản chiếm ngôi á quân phân khúc với doanh số 7 tháng đầu năm đạt 4.250 chiếc và cộng dồn từ khi bán ra tại Việt Nam là 35.720 chiếc. Sự tăng trưởng doanh số đều đặn qua từng tháng của Veloz Cross đóng góp vào việc Toyota duy trì thành tích là hãng xe nước ngoài bán chạy nhất thị trường Việt Nam 7 tháng liên tiếp, vượt mốc doanh số tích lũy 1 triệu xe vào tháng 7/2025. Theo các chuyên gia bán hàng, Toyota Việt Nam không giảm giá xe ồ ạt, mà tập trung hỗ trợ những khoản thiết thực cho khách hàng, như giảm lệ phí trước bạ hay hỗ trợ lãi suất vay trả góp, qua đó giữ được độ hấp dẫn cho sản phẩm.

Toyota Veloz Cross trong một chuyến trải nghiệm. Ảnh: TMV

Trong nhóm MPV cỡ B, Veloz Cross là một trong những mẫu xe sở hữu đa dạng công nghệ an toàn, với các tính năng như: camera 360 độ, hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC, cân bằng điện tử VCS, phanh ABS, BA, EBD... Ngoài ra, hãng xe Nhật Bản cũng trang bị gói an toàn chủ động TSS (Toyota Safety Sense) cho Veloz Cross phiên bản TOP.

TSS trên mẫu xe này gồm các tính năng như: cảnh báo tiền va chạm (PCS), cảnh báo lệch làn đường (LDA), đèn chiếu xa tự động (AHB), cảnh báo phương tiện phía trước khởi hành, kiểm soát vận hành chân ga, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi (RCTA), 6 túi khí...

Thiết kế Veloz Cross mang cá tính thể thao. Ảnh: TMV

Thực tế sử dụng trong đô thị, khi phát hiện khả năng có thể va chạm với xe phía trước (thông qua phân tích dữ liệu từ camera và radar gắn trên lưới tản nhiệt), tính năng cảnh báo tiền va chạm (PCS) sẽ hiển thị thông báo bằng hình ảnh và âm thanh cho người lái. Nếu người lái không đưa ra bất kỳ phản ứng nào (đạp phanh hoặc đánh lái), xe sẽ tự động phanh nhằm hạn chế tối đa khả năng xảy ra va chạm. Khi di chuyển trên đường cao tốc, công nghệ cảnh báo lệch làn đường (LDA) hỗ trợ kiểm soát xe nhàn nhã hơn, thông qua việc cảnh báo cho người lái bằng hình ảnh, âm thanh và rung vô-lăng mỗi khi xe lấn làn đường không chủ đích, không sử dụng đèn báo rẽ.

Nội thất Veloz Cross hướng đến không gian trải nghiệm tiện nghi cho gia đình. Ảnh: TMV

Sau hơn 3 năm ra mắt thị trường Việt Nam, Veloz Cross ghi dấu ấn trong phân khúc với không gian kiểu MPV rộng rãi và đa dạng trang bị. Tài xế được trang bị vô lăng ba chấu bọc da, khâu chỉ nổi, tích hợp đa dạng nút bấm tinh chỉnh. Màn hình trung tâm người lái dạng LCD 7 inch, có 4 chế độ tùy chọn hiển thị tùy biến thông số.

Không gian nội thất Veloz Cross khá thoáng trong phân khúc với khoảng cách giữa các hàng ghế lớn nhất là 980 mm, khả năng trượt linh hoạt 240 mm. Các hàng ghế có khả năng gập thành mặt phẳng kiểu chế độ "long sofa", tạo không gian thư giãn tối đa cho hành khách khi dừng đỗ xe. Với các chuyến đi dài, mẫu MPV 7 chỗ đáp ứng nhu cầu giải trí với màn hình cảm ứng trung tâm kích thước 9 inch, kết nối Apple Carplay/ Android Auto, thiết kế nhô cao khỏi bảng táp lô theo xu hướng hiện đại, sạc không dây chuẩn Qi...

Veloz Cross trang bị nhiều tính năng hỗ trợ người lái. Ảnh: TMV

Khác với đối thủ trong phân khúc dùng hộp số vô cấp thông thường, Veloz Cross sở hữu hộp số vô cấp D-CVT (Dual-CVT) với một cấp số phụ, hỗ trợ khi khởi hành và tăng tốc thoải mái hơn. Xe có mức tiêu hao nhiên liệu trên đường hỗn hợp là 6,3 lít/ 100 km, theo công bố của hãng. "Veloz Cross ghi nhận nhiều phản hồi tích cực của người dùng về độ bền, lành, ít hỏng vặt, chỉ cần bảo dưỡng định kỳ tại hệ thống đại lý chính hãng với chi phí minh bạch", đại diện Toyota Việt Nam nói. "Việc phụ tùng thay thế sẵn có, chi phí hợp lý cùng hệ thống đại lý rộng khắp trên cả nước cũng tăng thêm phần yên tâm và thuận tiện cho khách hàng sử dụng xe Toyota". Với những ưu điểm về sản phẩm, kết hợp chính sách bán hàng linh hoạt từ hãng, Veloz Cross là một trong những mẫu xe đáng cân nhắc trong phân khúc MPV 7 chỗ tại Việt Nam, dành cho nhóm người dùng gia đình hoặc tài xế dịch vụ. Veloz Cross có hai phiên bản CVT và CVT TOP, giá lần lượt 638 và 660 triệu đồng, đã bao gồm VAT.