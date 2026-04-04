Vì sao viêm gan D nguy hiểm?

Tôi bị viêm gan virus B mạn tính, bác sĩ dặn nên xét nghiệm virus viêm gan D. Viêm gan virus D có phải loại viêm gan nguy hiểm, vì sao lại vậy? (Hồng Trà, Ninh Bình)

Trả lời

Viêm gan virus D (HDV) không thể tồn tại và nhân lên độc lập mà phải sử dụng lớp vỏ của virus viêm gan B (HBV) để xâm nhập và nhân lên trong tế bào gan. Tức, HDV chỉ xuất hiện ở những người đã mắc HBV, nhất là người nhiễm HBV mạn tính. Đồng nhiễm HDV và HBV làm tăng nguy cơ xơ gan, ung thư gan.

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), ước tính trên toàn thế giới có khoảng 5% (tương đương khoảng 12 triệu người) nhiễm HDV. So với viêm gan virus B đơn thuần, đồng nhiễm HBV - HDV thường khiến bệnh tiến triển nhanh và nặng hơn. HDV thúc đẩy viêm gan và quá trình xơ hóa diễn ra sớm, khiến chức năng gan suy giảm nhanh hơn bình thường.

Một số trường hợp đồng nhiễm HBV - HDV không được phát hiện và điều trị kịp thời có thể tiến triển đến xơ gan trong vòng 5 năm và ung thư gan trong vòng 10 năm. Trong khi ở viêm gan virus B đơn thuần, quá trình này thường diễn ra chậm hơn.

Nhân viên y tế thực hiện xét nghiệm virus viêm gan D. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Một số nhóm nguy cơ cao đồng nhiễm HBV - HDV gồm người tiêm chích ma túy, người chạy thận nhân tạo... HDV ít phổ biến, triệu chứng thường không điển hình và tiến triển âm thầm trong thời gian dài nên nhiều người chỉ phát hiện virus khi gan đã tổn thương.

Đồng nhiễm HDV và HBV có thể gây ra các triệu chứng như mệt mỏi kéo dài, chán ăn, đầy bụng, khó tiêu hoặc đau âm ỉ vùng hạ sườn phải. Đây là những dấu hiệu cho thấy gan đang bị tổn thương nặng hơn.

Đối với những người đã mắc HBV mạn tính kèm men gan tăng kéo dài, điều trị nhưng đáp ứng kém hoặc đã có dấu hiệu xơ gan, bác sĩ có thể chỉ định xét nghiệm thêm HDV để tránh bỏ sót. Nhờ đó, người bệnh được theo dõi ngay từ khi chưa có biến chứng, đồng thời nhận diện kịp thời các trường hợp có nguy cơ bệnh tiến triển nhanh hơn do đồng nhiễm HDV.

Một số biện pháp phòng ngừa HBV như không dùng chung bơm kim tiêm, tiêm vaccine viêm gan B, dùng bao cao su khi quan hệ tình dục, không dùng chung vật dụng cá nhân như dao cạo râu, kiềm cắt da...

TS.BS Vũ Trường Khanh

Trưởng khoa Tiêu hóa - Gan mật - Tụy

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội