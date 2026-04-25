Vì sao viêm amidan tái phát vào mùa hè?

Con tôi 8 tuổi, cứ đến mùa hè lại tái phát viêm amidan. Vì sao, có nên phẫu thuật cắt amidan? (Thư Bùi, 40 tuổi, TP HCM)

Trả lời

Viêm amidan là tình trạng viêm nhiễm tại amidan - tổ chức bạch huyết lớn nằm ở hai bên họng miệng, có vai trò kích hoạt phản ứng miễn dịch chống lại các tác nhân gây bệnh xâm nhập vào cơ thể qua mũi và miệng. Khi tác nhân gây bệnh như vi khuẩn hoặc virus tấn công quá mức, amidan bị viêm gây ra các triệu chứng như đau họng, nuốt vướng, sốt, hơi thở hôi, có thể kèm theo nổi hạch cổ...

Vào mùa hè, khi ra vào giữa phòng máy lạnh và môi trường nắng nóng, nhiệt độ thay đổi đột ngột khiến mạch máu giãn nhanh, khả năng bảo vệ đường hô hấp suy giảm. Lúc này, các tác nhân gây bệnh dễ xâm nhập và phát triển, gây viêm nhiễm hoặc tái phát viêm amidan. Không khí khô từ máy lạnh còn làm giảm độ ẩm và lớp nhầy bảo vệ niêm mạc họng, tạo điều kiện cho vi khuẩn, virus tấn công amidan.

Các yếu tố như uống nước đá lạnh, ăn kem giải nhiệt mùa hè có thể đột ngột làm co mạch niêm mạc họng, giảm lưu lượng máu và suy yếu phản ứng miễn dịch tại chỗ, khiến amidan dễ tổn thương. Trẻ nhỏ có hệ miễn dịch chưa hoàn thiện, trong khi amidan lại là "tuyến phòng thủ" đầu tiên nên nguy cơ cao tái viêm nhiễm.

Bác sĩ Hằng đang phẫu thuật cắt amidan cho một bệnh nhi. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Viêm amidan thường được điều trị nội khoa nhằm kiểm soát triệu chứng, ngăn viêm nhiễm lan rộng. Nếu viêm do virus, bệnh thường hết sau vài ngày, khi được chăm sóc đúng cách.

Trường hợp điều trị nội khoa không cải thiện, bệnh tái phát nhiều lần hoặc bệnh gây biến chứng áp xe, ngưng thở khi ngủ, bác sĩ chỉ định phẫu thuật cắt amidan. Nếu trẻ có chỉ định cắt amidan, phụ huynh thường chọn thực hiện vào mùa hè vì thời điểm này trẻ nghỉ học, thuận tiện chăm sóc, nghỉ ngơi sau mổ, hỗ trợ quá trình hồi phục.

Nếu con bạn tái phát viêm amidan thường xuyên hoặc sốt, đau họng, sưng cổ..., bạn nên đưa con đi khám để bác sĩ đánh giá, có chỉ định phù hợp.

ThS.BS.CKII Trần Thị Thúy Hằng

Trưởng khoa Tai Mũi Họng

Trung tâm Tai Mũi Họng

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM