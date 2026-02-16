Vì sao uống ít rượu mà 24h sau vẫn lên nồng độ cồn?

Nồng độ cồn 80-100 mg/100 ml máu được coi là ngộ độc rượu. Các triệu chứng thường gặp như buồn nôn, nôn, đau đầu, chóng mặt, gây suy giảm kỹ năng, hành vi và không đủ năng lực để lái xe.
Nồng độ cồn 100-200 mg/100 ml máu khiến rối loạn hành vi, rối loạn tâm thần nghiêm trọng hơn. Người uống có thể tê bì chân tay hoặc mặt, da xanh xao, cảm xúc không ổn định, dẫn đến giảm khả năng nhận thức, quyết định.
Nồng độ cồn 200-300 mg/100 ml máu, bạn sẽ nói líu lưỡi, rơi vào trạng thái lú lẫn, nhớ nhớ quên quên, có thể mất trí nhớ hoặc không thể đi lại, phản ứng chậm.
Người không có khả năng dung nạp rượu, nồng độ cồn máu đạt đến 400 mg/100 ml sẽ bị ngộ độc rượu nặng, tụt huyết áp, mất khả năng vận động, có thể mất hoàn toàn ý thức, hạ thân nhiệt, bị ức chế hô hấp, hôn mê, thậm chí tử vong.
Để giảm triệu chứng mệt mỏi, bạn có thể bổ sung dinh dưỡng, ăn rau và chất xơ, hạn chế đồ đạm tránh tiết axit dạ dày thêm gây buồn nôn và nôn. Ăn nhẹ trước khi uống rượu, uống nhiều nước trong và sau khi uống rượu. Một số thức uống giải rượu tốt như nước ép cà chua, gừng, nước mía, chanh pha mật ong, nước lọc, nước dừa. Không lạm dụng thuốc giải rượu tràn lan trên thị trường.
Bác sĩ Đoàn Dư Mạnh
Phó giám đốc trung tâm tim mạch và đột quỵ, Bệnh viện Quốc tế Phương Đông