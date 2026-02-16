Thứ hai, 16/2/2026
Vì sao uống ít rượu mà 24h sau vẫn lên nồng độ cồn?

Tôi uống một ít rượu vào buổi tối, vì sao đến sáng hôm sau thổi nồng độ cồn vẫn lên, có phải do tửu lượng thấp? (Nam, 20 tuổi, Hà Nội).

Trả lời:

Trung bình mất khoảng một giờ để cơ thể phân hủy một đơn vị rượu. Không rõ bạn uống ít là uống bao nhiêu, song nếu còn nồng độ cồn chứng tỏ cơ thể chưa đào thải hết. Thời gian đào thải tùy theo tuổi, cân nặng... của người uống. Ngoài ra, mỗi người có ngưỡng chịu đựng, tửu lượng khác nhau dẫn đến tình trạng say sớm hoặc muộn khác nhau. Chẳng hạn, có người uống ít nhưng tửu lượng kém, có người uống tốt, uống nhiều, đào thải kém.

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) quy định một đơn vị cồn tương đương với 10 g cồn ethanol nguyên chất, bằng 200 ml bia; 75 ml rượu vang (một ly); 25 ml rượu mạnh (một chén). Tùy vào lượng uống sẽ quy ra khoảng bao nhiêu đơn vị cồn.

Bạn có thể tự tính độ cồn trong máu và thời gian cần để đưa độ cồn trong máu về 0 tính từ lúc uống xong, theo bảng dưới đây. Cách thức là nhập các chỉ số của mình tương ứng với các yêu cầu theo công thức, hệ thống sẽ cung cấp cho bạn kết quả tham khảo.

Nồng độ cồn 50-70 mg/100 ml máu có thể gây hưng cảm, nói nhiều hơn, bắt đầu có sự suy giảm kỹ năng nhẹ trong hành vi, cảm xúc.

Nồng độ cồn 80-100 mg/100 ml máu được coi là ngộ độc rượu. Các triệu chứng thường gặp như buồn nôn, nôn, đau đầu, chóng mặt, gây suy giảm kỹ năng, hành vi và không đủ năng lực để lái xe.

Nồng độ cồn 100-200 mg/100 ml máu khiến rối loạn hành vi, rối loạn tâm thần nghiêm trọng hơn. Người uống có thể tê bì chân tay hoặc mặt, da xanh xao, cảm xúc không ổn định, dẫn đến giảm khả năng nhận thức, quyết định.

Nồng độ cồn 200-300 mg/100 ml máu, bạn sẽ nói líu lưỡi, rơi vào trạng thái lú lẫn, nhớ nhớ quên quên, có thể mất trí nhớ hoặc không thể đi lại, phản ứng chậm.

Người không có khả năng dung nạp rượu, nồng độ cồn máu đạt đến 400 mg/100 ml sẽ bị ngộ độc rượu nặng, tụt huyết áp, mất khả năng vận động, có thể mất hoàn toàn ý thức, hạ thân nhiệt, bị ức chế hô hấp, hôn mê, thậm chí tử vong.

Gần Tết, mọi người nên sử dụng rượu bia an toàn, không nên lạm dụng. Ảnh: Phương Anh

Để giảm triệu chứng mệt mỏi, bạn có thể bổ sung dinh dưỡng, ăn rau và chất xơ, hạn chế đồ đạm tránh tiết axit dạ dày thêm gây buồn nôn và nôn. Ăn nhẹ trước khi uống rượu, uống nhiều nước trong và sau khi uống rượu. Một số thức uống giải rượu tốt như nước ép cà chua, gừng, nước mía, chanh pha mật ong, nước lọc, nước dừa. Không lạm dụng thuốc giải rượu tràn lan trên thị trường.

Bác sĩ Đoàn Dư Mạnh
Phó giám đốc trung tâm tim mạch và đột quỵ, Bệnh viện Quốc tế Phương Đông

