Vì sao uống ít rượu mà 24 giờ sau vẫn lên nồng độ cồn?

Tôi uống một ít rượu vào buổi tối, vì sao đến sáng hôm sau thổi nồng độ cồn vẫn lên, có phải do tửu lượng thấp? (Nam, 20 tuổi, Hà Nội)

Trả lời:

Trung bình mất khoảng một giờ để cơ thể phân hủy một đơn vị rượu. Không rõ bạn uống ít là uống bao nhiêu, song nếu còn nồng độ cồn chứng tỏ cơ thể chưa đào thải hết. Thời gian đào thải tùy theo tuổi, cân nặng... của người uống. Ngoài ra, mỗi người có ngưỡng chịu đựng, tửu lượng khác nhau dẫn đến tình trạng say sớm hoặc muộn khác nhau. Chẳng hạn, có người uống ít nhưng tửu lượng kém, có người uống tốt, uống nhiều, đào thải kém.

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) quy định một đơn vị cồn tương đương với 10 g cồn ethanol nguyên chất, bằng 200 ml bia; 75 ml rượu vang (một ly); 25 ml rượu mạnh (một chén). Tùy vào lượng uống sẽ quy ra khoảng bao nhiêu đơn vị cồn.

Bạn có thể tự tính độ cồn trong máu và thời gian cần để đưa độ cồn trong máu về 0 tính từ lúc uống xong, theo bảng dưới đây. Cách thức là nhập các chỉ số của mình tương ứng với các yêu cầu theo công thức, hệ thống sẽ cung cấp cho bạn kết quả tham khảo.

Nồng độ cồn 50-70 mg/100 ml máu có thể gây hưng cảm, nói nhiều hơn, bắt đầu có sự suy giảm kỹ năng nhẹ trong hành vi, cảm xúc.