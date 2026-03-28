Vì sao Ugarte không bị đuổi dù nhận hai thẻ vàng ở trận gặp tuyển Anh?

AnhTruyền hình ghi lại cảnh tiền vệ Uruguay Manuel Ugarte nhận hai thẻ vàng, nhưng không bị truất quyền thi đấu ở trận giao hữu hòa Anh 1-1 tại Wembley.

Phút 70, Ugarte phạm lỗi với Cole Palmer bên cánh trái. Trọng tài người Đức Sven Jablonski thổi phạt và rút thẻ vàng. Truyền hình sau đó phát thông báo người nhận thẻ vàng là Ugarte.

Khoảng 10 phút sau, khi Anh mở tỷ số từ pha dàn xếp phạt góc, các cầu thủ Uruguay phản ứng dữ dội vì cho rằng có lỗi trong cấm địa. Trọng tài đứng trước mặt Ugarte và rút thẻ vàng cho anh. Với diễn biến này, nhiều người tin rằng tiền vệ thuộc biên chế Man Utd đã nhận đủ hai thẻ vàng, đồng nghĩa với việc phải bị truất quyền thi đấu.

Tuy nhiên, điều bất thường xảy ra khi Ugarte không bị rút thẻ đỏ và vẫn tiếp tục chơi. Anh chỉ rời sân ít phút sau đó theo quyết định thay người của HLV Marcelo Bielsa.

Sau trận, nhiều nguồn thông tin khác nhau được đưa ra, nhưng không có lời giải thích chính thức rõ ràng. Ban đầu, các cầu thủ Anh được thông báo rằng Ugarte đã nhận hai thẻ vàng, nhưng thẻ thứ hai bị hủy. Tuy nhiên, cách giải thích này gây nghi ngờ, bởi theo luật hiện hành, VAR không có quyền can thiệp để hủy một thẻ vàng trong tình huống phản ứng như vậy.

Sau đó, một cách giải thích khác được đưa ra. Thẻ vàng đầu tiên mà nhiều người nghĩ thuộc về Ugarte thực chất lại dành cho Jose Maria Gimenez vì lỗi phản ứng. Nếu điều này chính xác, Ugarte chỉ nhận một thẻ vàng duy nhất ở tình huống thứ hai, và việc anh không bị truất quyền thi đấu là đúng luật.

Vấn đề nằm ở chỗ các quyết định không được truyền đạt rõ ràng trên sân. Hành động rút thẻ của trọng tài khiến cầu thủ hai đội, ban huấn luyện và cả khán giả đều hiểu rằng Ugarte đã bị cảnh cáo hai lần. Trung vệ Harry Maguire cho biết đội Anh nhận được nhiều thông tin khác nhau trong trận, từ thẻ thứ hai bị hủy đến thẻ đầu không phải của Ugarte. Thậm chí có lúc họ được thông báo rằng tiền vệ Uruguay không nhận thẻ nào.

Sự thiếu nhất quán này khiến giới chuyên môn không hài lòng. Cựu danh thủ Ian Wright chỉ trích tổ trọng tài ứng biến theo tình huống. "Họ đang bịa chuyện khi trận đang diễn ra, như thể chúng ta không thấy những gì đã xảy ra vậy. Pha phạm lỗi với Palmer là của Ugarte, rồi trông như cậu ta cũng bị phạt vì phản ứng nữa", cựu tiền đạo tuyển Anh nói.

Trong khi đó, HLV Thomas Tuchel cũng đánh giá trọng tài trải qua một ngày làm việc tệ hại, đồng thời bày tỏ sự không hài lòng với nhiều quyết định khác trong trận. Trong đó, pha vào bóng nguy hiểm của Ronald Araujo với Phil Foden không bị xử lý thích đáng.

Tranh cãi chưa dừng lại ở đó, khi Uruguay gỡ hòa 1-1 ở phút bù hiệp hai nhờ quả phạt đền của Federico Valverde. Tình huống dẫn đến phạt đền, với pha va chạm giữa Ben White và đối phương, cũng bị phía Anh phản đối.

"Có va chạm, nhưng quá rõ là tiền đạo đang tìm cách kiếm phạt. Tôi ngạc nhiên khi VAR lại can thiệp ở tình huống này", Tuchel nói thêm. "Pha vào bóng với Foden không được kiểm tra. Tình huống của Noni Madueke cũng không. Rồi đột nhiên tình huống này lại được xem lại".

Hoàng An (theo Sky Sports, Independent)