Vì sao sẹo mổ lấy thai có thể gây vô sinh?

Ba năm trước tôi sinh mổ con đầu lòng, từ đó đến nay không có thai, đi khám phát hiện khuyết sẹo mổ lấy thai gây vô sinh thứ phát, cần điều trị bằng phương pháp nào để sớm có con? (Lan Phương, TP HCM)

Trả lời:

Khuyết sẹo mổ lấy thai là tình trạng hình thành sẹo lõm ở vị trí mổ lấy thai của lần có thai trước đó. Tất cả phụ nữ từng trải qua một lần sinh mổ đều có nguy cơ bị khuyết sẹo mổ lấy thai, nguy cơ mắc bệnh cao hơn ở người bị đái tháo đường, thừa cân, béo phì... Nguyên nhân là do quá trình lưu thông máu tới các mô tử cung bị cản trở gây chậm liền sẹo. Tình trạng này có thể gây ra sẹo dính, ảnh hưởng đến chức năng ở cơ tử cung.

Ngoài ra, dịch và máu kinh cũ ứ đọng tại các vết khuyết sẹo và dịch tràn ngược vào tử cung gây rong kinh, viêm nhiễm, giảm khả năng thụ thai tự nhiên. Khi điều trị thụ tinh trong ống nghiệm, dịch từ khuyết sẹo cũng gây độc cho phôi, giảm khả năng đậu thai hoặc nhiều biến chứng trong thai kỳ.

BS.CKI Nguyễn Thị Thạch Thảo chọc hút noãn điều trị IVF cho vợ chồng vô sinh hiếm muộn. Ảnh: Hoài Thương

Bạn được chẩn đoán vô sinh thứ phát (vô sinh sau khi từng mang thai) do khuyết sẹo mổ lấy thai. Phương pháp điều trị hiệu quả để có con là thụ tinh trong ống nghiệm (IVF), song cần xử lý tình trạng khuyết sẹo trước. Tùy tình trạng, bác sĩ có thể hút dịch hoặc phẫu thuật để tử cung có môi trường tối ưu, sẵn sàng đón nhận phôi làm tổ.

Bạn sẽ được kích thích buồng trứng, chọc hút noãn, thụ tinh trong ống nghiệm với tinh trùng người chồng, nuôi cấy đến giai đoạn ngày 3 hoặc ngày 5. Bác sĩ xây dựng phác đồ chuẩn bị niêm mạc tử cung đủ điều kiện và chuyển phôi giúp bạn tăng tỷ lệ đậu thai.

BS.CKI Nguyễn Thị Thạch Thảo

Trung tâm Hỗ trợ sinh sản

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM