Vì sao runner nên đeo khẩu trang khi chạy

Runner cần nghiêm chỉnh chấp hành khuyến cáo đeo khẩu trang, nhất là trong bối cảnh Covid-19 diễn biến phức tạp.

Theo Running World, từ khi dịch lan nhanh toàn cầu, mọi người được khuyến cáo đeo khẩu trang, không tụ tập nơi đông người và tăng cường tập thể thao. Trong đó, chạy bộ được nhiều người áp dụng.

Loạt thông tin của WHO gần đây có ý nghĩa với runner - những người muốn duy trì chạy bộ, tăng sức khỏe mỗi ngày. Theo WHO, dù không có triệu chứng, nCoV vẫn âm thầm lây lan. Điều đó có nghĩa, bạn có thể là nguồn phát tán bệnh cho người khác. Do đó, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) khuyến cáo mọi người đeo khẩu trang ở nơi công cộng, nhất là khi các biện pháp cách ly xã hội khác khó duy trì.

Ông Matt Ferrari - Phó giáo sư sinh học tại Đại học Khoa học Eberly, kiêm nhà nghiên cứu của Trung tâm Động lực Bệnh truyền nhiễm tại Bang Pennsylvania - cho rằng mọi người cần nghĩ đến hậu quả mình gây ra với cộng đồng, nếu không tuân thủ các biện pháp bảo vệ.

"Mục đích của mặt nạ không phải để bảo vệ bạn, mà là giúp người khác an toàn khi tiếp xúc với bạn, giảm nguy cơ lây lan khi không có triệu chứng. Đi ra ngoài một mình và tránh xa người khác là điều tốt nhất bạn có thể làm lúc này", thì Tiến sĩ Brian Labus tại Đại học Nevada Las Vegas nói.

Tùy mật độ dân cư khu vực sinh sống, runner nên chạy một mình hoặc duy trì khoảng cách với người khác ít nhất 2 m. Nếu thấy không khỏe, bạn cần ngừng chạy và nhanh chóng đi viện kiểm tra. Ảnh: Associated Press.

Nếu tuyến đường chạy quen thuộc quá đông đúc, runner nên cố gắng tìm cung đường khác hoặc điều chỉnh thời gian chạy. Trường hợp khó thở, không muốn đeo khẩu trang khi chạy, bạn cần tìm nơi không có người (hoặc chỉ thưa thớt vài người qua lại). Lưu ý, nên duy trì khoảng cách 2 m với mọi đối tượng, đồng thời luôn mang theo mặt nạ, phòng trường hợp khẩn cấp như phải dừng ở cửa hàng mua thức ăn, đồ uống.

Bên cạnh đó, runner nên tham khảo những cân nhắc khác từ cơ quan chứ năng. Che chắn cẩn thận bằng cách mặc áo khoác, đội mũ... ngăn giọt bắn lan sang khi thở nặng, ho và hắt hơi.

Nếu không thể mua được khẩu trang, bạn có thể tự tạo những tấm che mặt bằng vải từ các vật dụng quen thuộc như khăn rằn, áo phông hoặc vỏ gối. Lưu ý, trước khi may phải giặt thật sạch, đảm bảo quy chuẩn an toàn.

Mặt nạ vải phải vừa khít qua mũi và miệng, vứt ngay sau một lần, nếu muốn tái sử dụng thì phải giặt sạch. Ngoài ra, các chuyên gia Mỹ khuyến cáo người dân, runner phải rửa tay thường xuyên, đảm bảo khoảng cách với người khác.

Thi Quân (Theo Running World)