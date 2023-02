Vì sao nút khởi động xe Porsche nằm ngược những hãng khác

Khác với các nhãn hiệu xe khác, đa số các mẫu Porsche đều có nút khởi động nằm ở phía sát cửa lái.

Phần khởi động phía bên trái vô-lăng là một đặc điểm thiết kế mà nhà sản xuất xe Đức duy trì từ nhiều thập kỷ qua. Thiết kế này được cho là lấy cảm hứng từ giải đua xe 24 Hours of Le Mans.

Vì sao nút khởi động xe Porsche nằm bên trái vô-lăng? Cách khởi động xe Porsche với nút bấm, mở khóa đều nằm bên trái vô-lăng. Video: Gaudin Porsche of Las Vegas

24 Hours of Le Mans là một trong những giải đua ôtô lâu đời được tổ chức lần đầu tại thành phố Le Mans (Pháp) vào năm 1923 và được duy trì đến ngày nay. Giải đua tập trung về sức bền của cả xe lẫn người lái, khi mọi ôtô tham gia phải đua liên tục trong 24 giờ, đội đi được quãng đường dài nhất sẽ giành chiến thắng. Giải đua quy tụ nhiều hãng xe nổi tiếng, như Porsche, BMW, Audi, Mercedes, Ferrari, Aston Martin...

Vào những năm đầu tổ chức, cách các đội đua xuất phát là một trong những điểm được nhiều người biết đến nhất. Các xe đua xếp sẵn bên vệ đường và không có người lái ở trong. Khi có tín hiệu từ trọng tài, các tay đua ở phía vệ đường đối diện chạy đến xe, tự khởi động máy và bắt đầu cuộc đua.

Các tay đua chạy tới xe tại điểm xuất phát của giải 24 Hours of Le Mans năm 1964. Ảnh: Motorsport Images

Cách xuất phát từ giải đua này truyền cảm hứng cho Porsche thiết kế phần khởi động xe ở bên trái vô-lăng. Như vậy khi xuất phát, các tay đua có thể dùng tay trái để cắm chìa khóa khởi động xe, trong khi tay phải vào số, giúp tiết kiệm một lượng nhỏ thời gian trong lúc xuất phát.

Cách xuất phát trên của giải 24 Hours of Le Mans đã bị hủy từ những năm 1960 vì lý do an toàn, khi một số tay đua bỏ qua phần thắt dây an toàn để tiết kiệm thời gian, khiến tăng tỷ lệ thương vong khi va chạm trên đường đua.

Chìa khóa trên xe Porsche Macan GTS nằm bên trái vô-lăng. Ảnh: Quang Anh

Porsche mang thiết kế này đến hầu hết các mẫu xe được sản xuất cho đến thời điểm hiện tại nhằm lưu giữ những giá trị truyền thống của hãng xe. Những xe trang bị hệ thống khởi động không dùng chìa, Porsche vẫn trang bị nút khởi động nằm ở phía bên trái vô-lăng.

Tuy nhiên, có ý kiến khác cho rằng Porsche thiết kế phần nút khởi động ở bên trái nhằm tiết kiệm chi phí sản xuất. Klaus Bischof, cựu quản lý Bảo tàng Porsche tại Đức, giải thích với Wall Street Journal rằng trong thời kỳ sau chiến tranh, linh kiện dây điện để sản xuất xe rất hiếm, việc đặt phần khởi động xe ở phía bên trái vô-lăng sẽ giúp tiết kiệm được một chút dây, chi phí sản xuất và có thể giảm khoảng 200 g trọng lượng xe. Tuy vậy, với thực tế hiện nay, những chiếc Porsche dù giá đắt đỏ vẫn được giới nhà giàu ưa chuộng, thì cách giải thích này không hợp lý như việc lưu giữ truyền thống từ Le Mans 24h.

