Vì sao nhiều người xây nhà chừa khoảng hở với tường nhà hàng xóm?

Khoảng 10h, em Trần Quốc Đạt, sống tại phường Bình Cơ (khu vực Bình Dương cũ), leo lên mái nhà cao hơn 4 m để đưa mèo xuống. Khi di chuyển trên mái tôn, em trượt chân, rơi xuống khe hẹp giữa hai bức tường rộng hơn 20 cm.

Bé trai bị kẹt tại phần mố bêtông nằm giữa hai nhà – vị trí hàng rào cũ phân chia hai thửa đất – cách khoảng trống phía sau chừng 2 m. Nạn nhân la hét tìm cách thoát nhưng càng vùng vẫy càng bị kẹt chặt. Người dân xung quanh cố tiếp cận nhưng không thể kéo ra do bé kêu đau.

Gần 20 phút, Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực 32 (Công an TP HCM) điều 6 chiến sĩ cùng thiết bị chuyên dụng đến hiện trường.

Ban đầu, cảnh sát tính sử dụng thiết bị cắt thủy lực, khoan đục phá tường, nhưng lo ngại ảnh hưởng đến nạn nhân nên chuyển hướng. Các chiến sĩ dùng dầu ăn làm trơn cơ thể bé, kết hợp dây và tay để kéo ra ngoài; đồng thời trấn an tinh thần và tiếp nước để em duy trì sức khỏe.